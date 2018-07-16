«Мнимые угрозы, реальные деньги»: почему Россию снова обвиняют во вмешательстве в президентские выборы США

Подготовка к саммиту президентов России и США в Хельсинки проходит на фоне масштабного информационного давления на Дональда Трампа. Главу Белого дома критикуют за готовность к диалогу с Москвой, которую описывают как источник угроз для Соединённых Штатов. Так, незадолго до саммита министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обвинила Россию в попытках «посеять раздор» среди американцев, в том числе с помощью соцсетей. Директор Нацразведки Дэн Коутс, в свою очередь, сказал, что США продолжают ежедневно подвергаться кибератакам. По мнению экспертов, такие выпады могут быть напрямую связаны с опасениями, что в ходе переговоров с Путиным Трамп может пойти на уступки и взять на себя определённые обязательства.

Подготовка к историческому саммиту президентов России и США в Хельсинки проходит на негативном информационном фоне. Так, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в субботу, 14 июля, заявила, что Россия пытается «посеять раздор» в американском обществе, в том числе используя социальные сети.

По её словам, разведывательное сообщество Соединённых Штатов наблюдает «настойчивые усилия России через социальные сети, благосклонно настроенных спикеров и другие направления посеять раздор и разногласия среди американцев». При этом она отметила, что эта якобы имеющая место деятельность не сконцентрирована на каких-либо конкретных политиках или политических кампаниях.

Выступая в Филадельфии, глава МВБ также заявила, что разведсообщество «последовательно фиксирует вредоносную активность против американской избирательной инфраструктуры со стороны различных субъектов», передаёт CNN.

«Нет никаких сомнений в том, что противники и негосударственные субъекты продолжают рассматривать выборы в качестве мишени для кибердеятельности и операций влияния», — сказала Нильсен.

Вместе с тем она добавила, что «нет никаких признаков того, что Россия нацелена на промежуточные выборы 2018 года в США в масштабе или объёме, соответствующих её деятельности в 2016 году».

В свою очередь, директор Национальной разведки США и влиятельный республиканец Дэн Коутс назвал текущий уровень угрозы кибератак «критическим».

«Система предупреждает нас об опасности. Поэтому я полагаю, что мы находимся в критической точке, — заявил Коутс в пятницу, 13 июля, выступая в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute. — Сегодня американская цифровая инфраструктура буквально находится под ударом».

Более того, директор Нацразведки сравнил текущие «тревожные признаки» с теми, с которыми США столкнулись в преддверии терактов 11 сентября 2001 года.

«За несколько месяцев до сентября 2001-го, по словам тогдашнего главы ЦРУ Джорджа Тенета, система замигала красным. И вот прошло почти два десятилетия, и я говорю, что сигнальная лампочка вновь мигает красным», — сказал Коутс.

По его словам, подобная деятельность якобы исходит от России, Китая, Ирана и Северной Кореи, однако «самым агрессивным иностранным субъектом» он назвал Россию: «Они продолжают свои попытки подорвать нашу демократию».

Коутс добавил, что кибератаки совершаются ежедневно и направлены они против широкого спектра целей, включая федеральное правительство, военных, государственные и местные органы власти, а также американские предприятия.

Заявления Нильсен и Коутса прозвучали вскоре после обнародования министерством юстиции США информации о выдвижении обвинений в адрес 12 россиян. Минюст называет их сотрудниками Главного разведывательного управления. Им инкриминируют совершение хакерских атак и попытку вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Накануне ряд конгрессменов-демократов обратились к Дональду Трампу с призывом отказаться от проведения саммита в Хельсинки в связи с предъявлением обвинений 12 россиянам.

«Дружеское рукопожатие с Путиным сразу после известия об обвинении было бы издевательством над нашей демократией», — заявил лидер Демпартии в сенате Чак Шумер.

Работа над экстрадицией

Позднее министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен назвала выдвижение обвинений демонстрацией того, что Вашингтон «не потерпит вмешательства в свои демократические процессы».

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман в беседе с телеканалом NBC заявил, что Вашингтон может обратиться к Москве с запросом об экстрадиции 12 россиян, против которых были выдвинуты обвинения.

«ФБР и посольство, несомненно, будут работать над этим. Я не могу раскрыть никаких подробностей. Мы можем сделать запрос, но это не значит, что в России его исполнят. Посмотрим, будут ли приняты эти шаги», — отметил Хантсман.

Дипломат также не исключил, что тема экстрадиции может быть поднята в ходе предстоящей встречи российского и американского лидеров.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал ABC, что он сомневается в том, что обвиняемые россияне будут выданы Вашингтону.

«Довольно глупо со стороны президента требовать что-то, что он не сможет получить законным путём», — отметил Болтон, напомнив, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции.

Вид на президентский дворец в Хельсинки, где пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа

© LEHTIKUVA / Onni Ojala/via REUTER

«Истеблишмент боится, что Трамп может взять на себя определённые обязательства»

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, все последние заявления, поднимающие тему «российского вмешательства», напрямую не связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера и направлены исключительно на то, чтобы помешать американскому лидеру провести успешные переговоры с Владимиром Путиным.

Собеседник RT отметил, что действия мощной антитрамповской оппозиции (среди демократов и других сил истеблишмента, с которыми не удалось поладить президенту) происходят на фоне постепенного и значительного укрепления позиций главы государства среди простых американцев.

«При всей его неординарности и переменчивости он воспринимается уже не как чужак в Белом доме. И огромное количество рядовых американцев уже достаточно снисходительно относятся к президенту США и принимают его... На этом фоне Трамп проводит довольно агрессивную политику по отношению к странам Евросоюза и НАТО, что американцам безумно нравится», — отметил политолог.

Он добавил, что в американском обществе растёт популярность мнения, что реальная угроза для Вашингтона исходит не от Москвы, а от Пекина.

«Это мнение всё больше распространяется в США. Поэтому если Трамп проведёт успешные переговоры с Россией, то он наигрывает себе очень хорошие очки, которые ему сейчас нужны. И здесь все неприятели специально опять говорят про «российский след», — сказал Судаков.

Политолог отметил, что подобные действия за считаные дни до саммита в Хельсинки предпринимаются для оказания давления на Трампа, чтобы тот выбрал жёсткую линию поведения в ходе переговоров с Путиным, что может привести к их провалу.

«Тем самым сама угроза поддержания России в роли самого страшного государства позволит американскому военному и оружейному лобби очень хорошо зарабатывать на этом конфликте», — заявил эксперт.

Он полагает, что опасения военных и околовоенных лобби связаны с тем, что они могут стремительно потерять значительную часть финансирования, если Трамп наладит отношения с Москвой и выяснится, что реальная угроза в большей степени исходит в экономическом плане от Китая, а не в военном плане от России.

При этом политолог назвал Трампа достаточно адекватным политиком, который, несмотря на свой легковозбудимый характер, сумеет не поддаться давлению и сохранить баланс интересов.

«Полагаю, всё-таки голос разума победит... и Трамп сможет не реагировать на все те посылы, которые сейчас ему отправляют его неприятели и недруги, чтобы он совершал ошибки в переговорах с Владимиром Путиным», — подытожил эксперт.

В свою очередь, политолог-американист Дмитрий Михеев в беседе с RT выразил мнение, что американский истеблишмент, включая так называемое глубинное государство, опасается, что в ходе переговоров Трамп может дать некие обещания или взять на себя какие-то обязательства. И их потом надо будет либо выполнять, либо каким-то образом дезавуировать.

«Президент США имеет довольно широкие полномочия. Он может начинать не войны, но военные конфликты, может своим указом вывести войска из страны, в частности Сирии, например. Может многие инициативы предпринять, которые потом будут иметь долгосрочные стратегические последствия. И вот истеблишмент (и в особенности глубинное государство, которое мыслит долгосрочными категориями на 5—10—15 лет) боится, что какие-то определённые обязательства он может на себя взять или пообещать какие-то шаги стратегического значения», — заявил политолог.

По его словам, американский лидер идёт на эту встречу «почти исключительно из личных побуждений», поскольку, во-первых, это очень серьёзное мероприятие в имиджевом плане, а во-вторых, Трамп в преддверии выборов рассчитывает показать, что он «великий государственный деятель» и делает то, чего не делали его предшественники.

Встречей подобного рода был сингапурский саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако для всей мировой общественности встреча Трампа с Путиным является ещё более грандиозным событием. И одним из итогов встречи в Хельсинки может стать, например, приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон.

«Представляете, какой фурор это может произвести на весь истеблишмент США? Или, наоборот, он может согласиться на приглашение Путина приехать в Москву с государственным визитом и всеми почестями. Поэтому весь этот истеблишмент делает всё, чтобы уменьшить вероятность таких событий. Они понимают, что это событие произойдёт, его невозможно саботировать, но пытаются тем самым предостеречь Трампа от подобного рода значимых шагов, которые могут радикально повлиять на стратегию США в отношении России», — подытожил Михеев.

Раскритиковал заявления американских властей на тему «российского вмешательства» и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, эта тема регулярно вновь выносится на повестку дня в связи с грядущими довыборами в конгресс.

«Выборы всё ближе, а доказательств никаких. Приходится держать тему на плаву путём таких вот голословных утверждений», — заявил Косачёв РИА Новости.