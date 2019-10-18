Мнимая угроза: в Генштабе ВСУ обвинили Россию в подготовке «полномасштабной военной агрессии»

Замглавы Генштаба ВСУ Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к «полномасштабной военной агрессии» в отношении Украины. По его словам, эти планы «вполне очевидны», хотя никаких доказательств своих обвинений в адрес Москвы он не привёл. В Совфеде РФ это заявление назвали «глупостью», отметив, что слова Тарана больше похожи на пересказ его «ночного кошмара». Между тем в Госдуме напомнили, что украинские политики и высокопоставленные военные регулярно высказывались в подобном ключе во времена президентства Петра Порошенко.

Россия якобы ведёт подготовку к «широкомасштабной военной агрессии». Такое мнение в интервью интернет-изданию «Тиждень.ua» выразил начальник Главного управления подготовки — заместитель главы Генштаба ВС Украины Алексей Таран. По его словам, эти планы вполне очевидны, хотя никаких доказательств в поддержку своих обвинений в адрес Москвы он не привёл.

«Вооружённые силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооружённой агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Белоруссией и дальше, вблизи Крыма и Бессарабии», — сказал Таран.

В Совфеде РФ высказывания Тарана назвали глупостью. В беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что замглавы Генштаба ВСУ «пересказал какой-то свой ночной кошмар».

«Глупость, которую он сказал, даже трудно оценивать. Для нормальных людей это слышать странно. Что касается ситуации, в Киеве новая власть, новый министр обороны, но ведь весь аппарат министерства не поменяли. Поэтому там есть различные настроения. Я думаю, что если он об этом заявит где-нибудь ещё с какой-нибудь трибуны, то просто будет осмеян. Ни один нормальный человек такого сказать не может. Мне просто стыдно, что у Украины такие военачальники», — заявил Джабаров.

Сенатор также считает, что пока трудно понять, какой курс в отношении России выбрала новая украинская власть. Джабаров полагает, что в полной мере это станет ясно после саммита «нормандской четвёрки».

Бывший и действующий президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

Reuters

Добавим, что на протяжении последних лет украинские политики и представители силовых ведомств неоднократно заявляли о якобы подготовке России к полномасштабным военным действиям против Украины.

Так, в феврале 2019 года Пётр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, в ходе дебатов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке рассказал о некой «тактической наступательной ударной группе» России, которая находится на границе с Украиной. В том же месяце он назвал реальной «угрозу полномасштабной войны» между Киевом и Москвой.

При этом в марте позицию главы государства поддержал ныне уже бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он сообщал, что Россия якобы готовит вторжение на Украину «по трём направлениям».

Кроме того, в апреле Александр Турчинов, занимавший пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявлял, что Украина для России — лишь «первый плацдарм», а в дальнейшем Москва нацелена «на полномасштабную войну» в Европе.

В мае советник нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин подчеркнул, что у Киева нет намерений менять курс на «войну с Россией».

«При желании любой тренировочный взлёт штурмового вертолёта с крымской авиабазы в Джанкое можно посчитать актом военной агрессии, ведь это в непосредственной близости от границ Украины. А то, что полёт тренировочный, об этом оповещены все, кому необходимо знать, — это уже вопрос второй. Все эти заявления о повышении обороноспособности, якобы стягивании Вооружённых сил России к границе и слова о том, что вот-вот ждём вторжения, — всё это мы слышали и при Порошенко, но за пять лет его криков о том, что Россия уже завтра нападёт, ни один российский солдат границу не перешёл», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Сказки украинских политиков и военных»

По мнению политолога Ивана Мезюхо, появление в украинских СМИ подобных «страшилок», озвученных высокопоставленными военными, говорит о том, что взгляд нынешних властей Украины на отношения с Россией несильно изменился со времён Петра Порошенко.

«Нынешний украинский лидер пользуется теми же нечистоплотными методами в своей внешней и внутренней политике, что и Пётр Порошенко. Бывший президент Украины на протяжении всей своей каденции говорил о так называемой российской угрозе, даже пытался ввести чрезвычайное положение в стране. Зеленский идёт по стопам Порошенко. Таким образом, говорить о желании Украины установить мир на юго-востоке страны не приходится», — указал собеседник RT.

При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подчеркнул, что ВСУ следует опасаться не нападения России, а атаки украинских националистов.

«Они сами себя запугивают, а потом трясутся. Самая большая агрессия, которой стоит ждать Вооружённым силам Украины, исходит со стороны украинских националистов, бандформирований, которые активно функционируют в их стране. Прецеденты столкновений и противостояния уже существуют», — цитирует парламентария РИА Новости.