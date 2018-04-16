«Мнимая готовность»: Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии

Президент США Дональд Трамп был готов нанести ракетный удар по российским и иранским объектам в Сирии. По информации СМИ, американскому лидеру предложили несколько сценариев совместной с Великобританией и Францией военной операции. В итоге по совету главы Пентагона он выбрал менее радикальный вариант из-за возможности «опасного ответа» со стороны Москвы и Тегерана. В МИД России тем временем заявляют о намерении использовать все шансы для выведения ситуации «из нынешнего крайне опасного политического пике».

Дональд Трамп был готов нанести ракетный удар по российским и иранским ПВО в Сирии. Как пишет издание Wall Street Journal, такая возможность рассматривалась в рамках военной операции возмездия за предполагаемую химическую атаку.

Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис представил американскому лидеру три сценария возможного удара по САР. Один из них предполагал только удар по объектам, связанным с сирийской программой разработки химического оружия, которой якобы располагает Дамаск, второй включал в качестве целей ещё и командные пункты армии Асада и предполагаемые центры разработки химического оружия. Самый радикальный сценарий включал нанесение удара по российским ПВО в Сирии с целью «подорвать военный потенциал режима» Башара Асада.

По информации газеты, сам Мэттис выступил в поддержку более сдержанного варианта развития событий. При этом, как отмечает издание, решение о нанесении удара по Сирии стало первым «существенным испытанием» для Джона Болтона в качестве советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Бывший представитель США при ООН имеет репутацию ультраястреба, сторонника силовых действий и политики устрашения в отношении конкурентов Соединённых Штатов на мировой арене.

Джеймс Мэттис

Reuters

В итоге Трамп согласился на гибридный вариант удара: по сирийским химическим объектам были выпущены более 100 крылатых ракет, которые нанесли «значительный ущерб» сирийской химической программе. Как отмечает Wall Street Journal, это «признак значительного влияния» Мэттиса. Глава Пентагона предупредил американского лидера о рисках «опасного ответа» со стороны Москвы и Тегерана в случае удара по их объектам ПВО.

При этом, как писала ранее WSJ, за более мощный удар по Сирии выступали Джон Болтон, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и исполняющий обязанности госсекретаря и первый заместитель главы дипломатического ведомства Джон Салливан.

Решение о сценарии ракетного удара по Сирии стало «сложным компромиссом» для Болтона, отмечает издание.

«Срежиссированная утечка»

Трамп был вряд ли готов к открытому военному противостоянии с Россией, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. В беседе с RT эксперт высказал мнение, что статья WSJ — «срежиссированная утечка», попытка продемонстрировать готовность к крайним мерам.

«Я не уверен, что Трамп был готов к развёртыванию открытого военного противостояния с Россией. В то же время, эта информация — не утечка, а спланированное предоставление информации, продолжение военного удара, но в медийном пространстве. США продолжают демонстрировать России, что они якобы были готовы пойти даже на крайние меры. Они демонстрируют, что полны решимости. Возможно, это подготовка почвы для нанесения подобных ударов в будущем. Это разъяснение всему миру того, что США не боятся российского присутствия в Сирии, но думаю, что это блеф. Сейчас другого сценария информационного развития ситуации было бы ожидать сложно», — отметил он.

По словам Ярыгина, Джон Болтон и кандидат на пост госсекретаря Майкл Помпео «вполне могли советовать президенту рассмотреть план, в котором российские объекты могли стать целями реального удара».

«А то, что Мэттис прямо отговаривал — не думаю, скорее всего, он предоставил реальную картину того, что может произойти в случае удара по российским объектам. Но рассказать об этом нужно, это срежиссированная утечка, что бы продемонстрировать мнимую готовность США», — подчеркнул эксперт.

«Домой как можно быстрее»

При этом ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно ему удалось убедить Трампа нанести ограниченный удар по объектам в Сирии.

«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами», — сказал он.

По его словам, Париж также убедил Вашингтон оставить войска в Сирии.

«Десять дней назад Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его убедили там остаться», — добавил президент.

Однако, как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Белый дом по-прежнему намерен вернуть американских военных из Сирии «как можно скорее».

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ* и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — говорится в сообщении.

Сам Трамп, говоря о приятии решения о ракетных ударах по Сирии совместно с Францией и Великобританией отметил, что действовал в соответствии с Конституцией и в рамках своих полномочий. Об этом он написал в письме к лидерам обеих палат конгресса, которое распространил Белый дом.

«Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов в качестве главнокомандующего», — говориться в письме.

Целью военной операции Трамп назвал сокращение «способности сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвращение дальнейшего использования его сирийским правительством».

«Опасное политическое пике»

Ранее Франция, США и Великобритания распространили свою версию резолюции ООН по Сирии. В ней Дамаск обвиняется в незаконном производстве, хранении и применении химического оружия. До этого на экстренном заседании Совета Безопасности ООН российский проект резолюции, осуждающий ракетный удар по Сирии, был отклонён.

В МИД России при этом заявили, что критически изучат подготовленный «западной тройкой» проект резолюции.

МИД России

РИА Новости

«Мы будем критически смотреть на предложения «западной тройки». Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать», — отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия будет использовать все шансы для того, чтобы вывести ситуацию вокруг Сирии из опасного пике.

«Сейчас обстановка в политическом плане крайне напряженная, атмосфера исключительно наэлектризована, поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов», — сказал он, уточнив, что Москва будет «спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике».

Рябков отметил, что прийти к разумному компромиссу по проекту резолюции в Совбезе ООН по Сирии будет крайне трудно.

«Не хотел бы сейчас ничего предварять с точки зрения того, как пойдёт эта работа, но надо понимать, что у нас есть известные красные линии. Наверное, какие-то неотменимые красные линии есть и у западной группы», — пояснил замглавы МИД России.

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии утром 14 апреля. Они выпустили более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Атака была проведена из-за сообщений о применении химического оружия правительственными войсками в Восточной Гуте. При этом расследование предполагаемой химатаки экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ещё не закончено.

В Минобороны России опровергли сообщения о применении химического оружия правительственными силами. Ведомство предоставило доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.