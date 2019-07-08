Мнения лидеров не спросили: Белоруссия готова устроить встречу глав России, Украины, Франции, Германии, Британии и США

Белоруссия готова обеспечить встречу по Донбассу с участием глав России, Украины, Франции, Германии, Британии и США. Об этом в понедельник 8 июля заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе России Владимиру Путину с предложением провести переговоры по Донбассу с участием не только лидеров Германии и Франции, но также США и Великобритании. В ответ в Кремле напомнили, что США и Британия не являются участниками Нормандского процесса, в Минских соглашениях они также не фигурируют. Со своей стороны МИД Белоруссии выразил готовность принять в Минске глав всех шести государств.

"То, что прозвучало из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - сказал Владимир Макей.

Напомним, что пока никто, кроме Украины, не выразил желания принять участие во встрече в данном формате.