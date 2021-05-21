«Мнение Украины никому не интересно»: удастся ли Киеву добиться от США сохранения санкций против «Северного потока — 2»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и депутаты Рады обратились к США и Европе с открытым письмом, в котором призвали сохранить санкции в отношении «Северного потока — 2». Ранее Госдеп сообщил о намерении отменить ограничения против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её руководителя. В то же время в Белом доме заявили, что не имеют возможности помешать реализации проекта, готового на 95%. Эксперты отмечают, что Украина таким образом ищет способ одновременно сохранить лицо и транзит газа через свою территорию. Однако призывы Киева вряд ли будут услышаны, и «Северный поток — 2» будет достроен, уверены аналитики.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и украинские парламентарии обратились с открытым письмом к США и странам Европы с призывом сохранить санкции против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В своём письме Витренко и нардепы называют российский газопровод «основной геостратегической угрозой для Украины и Европы».

«Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, которые наделены полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта», — приводит пресс-служба компании текст письма.

В письме «выражается обеспокоенность» в связи с докладом Госдепа США, в котором говорится о предложении отказаться от санкций в отношении компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG, её руководителя и сотрудников.

«Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта... Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС», — говорится в письме.

По словам его авторов, колебания в вопросах санкций в отношении «Северного потока — 2» посылают Москве «опасный сигнал, который повлияет на российское поведение далеко за пределами «Северного потока — 2».

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT отметил, что эту ситуацию можно расценить как «поражение нынешней украинской политической элиты».

«Северный поток — 2» успешно реализуется, и, по всей вероятности, не будет никаких преград даже со стороны США, которые достаточно активно ему препятствовали. Сейчас украинская политическая элита осталась у разбитого корыта — они должны винить только себя в том, что Киев несёт убытки и перестаёт быть важным транзитным государством между Россией и Европой в газовой торговле», — подчеркнул эксперт.

Подобные призывы Украины уже ни на что не могут повлиять, и реализация проекта будет завершена, прокомментировал ситуацию в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Мнение Украины вообще никому не интересно. Если США захотят изменить свою позицию по отношению к интересам своих союзников в Европе, в Вашингтоне не будут беспокоиться по поводу того, как себя будет чувствовать Украина», — пояснил эксперт.

Двойственные санкции

Напомним, что ранее стало известно о намерении Госдепа не вводить санкции против компании — оператора газопровода и её главы.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, «в национальных интересах Соединённых Штатов — воздержаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, её управляющего директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG».

При этом Госдеп сообщил о намерении ввести новые санкции против российских судов и компаний, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Сегодня государственный департамент в соответствии с законом «О защите энергетической безопасности Европы» в текущей редакции представил конгрессу доклад, в котором названы четыре судна, пять организаций и один человек, участвующие в строительстве трубопровода «Северный поток — 2», — говорилось в заявлении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечалось, что США продолжат выступать против реализации проекта, который якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

«Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит европейскую энергетическую безопасность, энергобезопасность Украины, стран восточного фланга НАТО и Евросоюза. Мы непоколебимо настроены против трубопровода «Северный поток — 2», — заявил Блинкен.

Вскоре после публикации заявления Госдепа официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что у Вашингтона нет возможности повлиять на реализацию этого проекта.

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — сказала Псаки на брифинге для прессы в ответ на заявление журналиста, что США могли бы остановить строительство газопровода.

Непонятная отмена

О планах администрации Байдена отказаться от санкций в отношении Nord Stream 2 AG ранее сообщили американские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

Так, по словам журналистов новостного сайта Axios, Белый дом не готов к разрыву отношений с Германией из-за разногласий по «Северному потоку — 2», но и частичный отказ от санкций выглядит странно.

«Этот шаг создаёт странную ситуацию, при которой администрация Байдена вводит санкции против судов, строящих «Северный поток — 2», при этом отказываясь вводить их против самой компании, руководящей проектом», — отметили журналисты.

Источники Axios сообщили, что высокопоставленные члены администрации якобы пришли к выводу, что единственным способом остановить реализацию готового на 95% газопровода является введение санкций против получателей газа в ФРГ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Reuters

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Появление сообщений в западных СМИ о возможной отмене некоторых санкций в отношении строящегося газопровода позитивно восприняли в Кремле.

«Речь идёт пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно всё-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций — он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако в Германии к сообщениям о возможной отмене рестрикций отнеслись с настороженностью. По словам члена комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффена Котре, несмотря на заявления США об отказе от ряда санкций, ситуация вокруг «Северного потока — 2» всё равно остаётся непрозрачной.

«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров — это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идёт переосмысление (позиции по газопроводу. — RT) в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — заявил политик в комментарии РИА Новости.

Вместе с тем немецкий парламентарий считает, что проект по-прежнему находится в опасности, из-за того что Берлин выступает против агрессивных действий США «только вербально».

По мнению Котре, представляющего в бундестаге партию «Альтернатива для Германии», «было бы политически правильно инициировать контрсанкции» против США, например повысить пошлины на импорт американского газа.

Здание Бундестага в Берлине

Reuters

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Решённый вопрос

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что, выступая с просьбами не отменять санкции против «Северного потока — 2», Украина пытается сохранить не только лицо, но и объёмы транзита российского газа через свою энергетическую инфраструктуру.

«Интересно посмотреть на реакцию немецких политиков, которые заинтересованы в реализации этого проекта, на это письмо», — добавил эксперт.

Со своей стороны Александр Дудчак также отметил экономическую заинтересованность Киева в остановке «Северного потока — 2».

«У украинской стороны, конечно, есть и собственный, шкурный интерес в этом вопросе», — сказал Дудчак.

«Северный поток — 2» окажет значимое влияние на поступающие Киеву доходы от транзита газа, пояснил Шаповалов.

«Это будут действительно реальные потери для украинского бюджета, несмотря на то что часть транзита газа всё равно будет проходить по территории Украины, но это будет минимальная часть, не сопоставимая с тем, что было раньше», — отметил эксперт.

Украинские элиты рассчитывали использовать противодействие «Северному потоку — 2» для сближения с США, однако теперь этот вопрос практически закрыт, подчеркнул Шаповалов.

«Козыря нет, и это вызывает серьёзные вопросы и серьёзные расстройства, которые и выражаются в таких репликах, как это открытое письмо», — пояснил собеседник RT.

При этом действия США в вопросе «Северного потока — 2» всегда были мотивированы не заботой об Украине, а желанием расчистить европейский рынок для газа от американских поставщиков, добавил Дудчак.

«Американцам хотелось бы, чтобы Европа зависела от американского газа и переплачивала за его поставки», — рассказал собеседник RT.

Комментируя заявления американской стороны, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв отметил, что администрация Байдена сейчас находится в двойственном положении: с одной стороны, Белый дом хочет помешать допуску российского газа на рынок Европы, с другой — сохранить отношения с союзниками.

«Новая администрация Байдена провозгласила, что США возвращаются в Европу, возвращаются к своим союзникам — будут им помогать и защищать. В связи с этим санкции против «Северного потока — 2», который важен для Германии, представляют для них дилемму. Сейчас они пытаются выкрутиться, собираясь применить санкции к кораблям, но снимая их с компании-оператора», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Здание Капитолия в Вашингтоне

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В свою очередь, член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что определённое послабление по санкциям со стороны Вашингтона могло быть продиктовано характером встречи Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также предстоящей встречей Джо Байдена с Владимиром Путиным.

«Таким образом, готовится информационный фон. «Северный поток — 2» и потенциальные санкции или, наоборот, их отмена становятся инструментом политического торга», — пояснил политолог.

Заявления же о том, что США будут продолжать противодействие российскому газопроводу, являются ожидаемыми, отметил Никита Данюк.

«Американцы на протяжении последних нескольких лет являлись главными противниками строительства «Северного потока — 2». Сейчас они просто не могут отыграть назад свою позицию по противодействию этому проекту, потому что это приведёт к публичной потере лица. С такой точки зрения эти разнонаправленные сигналы по санкциям обретают смысл», — утверждает политолог.

При этом Киев уже никак не сможет повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2», подчеркнул Александр Дудчак.

«Северный поток — 2» будет достроен. Процесс идёт своим чередом. Те ограничительные меры, которые были введены, не стали чем-то катастрофичным для «Газпрома», — резюмировал эксперт.