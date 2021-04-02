Мнение: США готовы оказывать помощь Украине на словах, на деле страна останется «один на один с врагом»

Заявления Вашингтона о поддержке Киева в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России — это всё лишь слова.Как пишет Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на источник в Офисе президента, у Зеленского «прекрасно осознают цену заявлений представителей США, которые готовы оказывать помощь Украине на словах, но когда настанут реальные военные столкновения, наша страна останется один на один с врагом».«Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно — от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», — высказал свое мнение российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Напомним, по информации пресс-службы Минобороны Украины, в ходе вчерашнего телефонного разговора глава Пентагона Ллойд Остин якобы заверил украинского коллегу Андрея Тарана в поддержке Киева в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России.