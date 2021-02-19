«Мнение Москвы не приветствуется»: чего ожидать от Мюнхенской конференции по безопасности

В Баварии начинает работу 57-я международная конференция по безопасности. В этом году она пройдёт в виртуальном формате. По плану на специальной онлайн-сессии должны выступить президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие политики. Москва о намерении участвовать в форуме не сообщала. Как ожидают эксперты, одной из центральных тем нынешней конференции, помимо заявленной дискуссии о восстановлении трансатлантических связей, станут отношения между Западом и Россией. При этом аналитики считают, что каких-то прорывных договорённостей на этой конференции достигнуто не будет, поскольку в последние годы мюнхенский формат стал склоняться в сторону однобокой оценки международных проблем.

В пятницу в Германии пройдёт Мюнхенская конференция по безопасности. В этом году из-за пандемии COVID-19 она организована в онлайн-формате и будет именоваться «После «беззападности». Возобновление трансатлантического сотрудничества, ответы на глобальные вызовы».

В рамках специальной виртуальной сессии должны выступить президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Трансляция будет организована в отеле Bayerischer Hof.

Стоит отметить, что организаторы Мюнхенской конференции не анонсировали полный список участников дискуссий. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не будет участвовать в этом мероприятии.

«Никаких бойкотов нет, мне, честно говоря, не известно, кто там участвует и кто не участвует. По крайней мере, президент никак не участвует, за остальных сейчас я говорить не могу, просто не знаю», — пояснил он 18 февраля.

«Обмен выступлениями»

Одной из центральных тем нынешней конференции станет так называемое восстановление трансатлантических отношений. 17 февраля в интервью изданию Der Tagesspiegel замглавы Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге подчеркнул, что 45-й президент США Дональд Трамп изрядно испортил отношения между Вашингтоном и Европой.

Как известно, предыдущий глава Белого дома критиковал европейских союзников по НАТО за их нежелание увеличивать военные расходы до 2% от ВВП. Наиболее серьёзные разногласия у Трампа возникли с Берлином, который, ко всему прочему, отказался выполнять его требование прекратить участие в проекте «Северный поток — 2».

В результате президент США распорядился сократить численность американского контингента в ФРГ более чем вдвое — до 25 тыс. человек.

С точки зрения Трампа, Германия «платит России миллиарды долларов за энергоресурсы», а Соединённые Штаты продолжают защищать её от Москвы. По его словам, США не должны «быть простофилями».

Изначально демократы раскритиковали план по частичному выводу войск из ФРГ. В июле 2020 года старший советник Байдена по внешней политике Энтони Блинкен, занимающий сейчас пост госсекретаря США, пообещал, что решение Трампа будет пересмотрено новой администрацией в случае победы кандидата от Демпартии.

В начале февраля советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон замораживает план передислокации военнослужащих из ФРГ до «пересмотра положения наших сил в мире». В Белом доме сочли необходимым тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

Напомним, в Германии действия Трампа восприняли как отказ Соединённых Штатов выполнять традиционную роль военного патрона Европы. С приходом Байдена в Берлине и других европейских столицах появились ожидания, что США вновь подтвердят свою функцию главного «гаранта безопасности».

В комментарии RT директор Аналитического центра МГИМО Андрей Казанцев отметил, что Германию и страны ЕС взволновала политика администрации Трампа. Поэтому европейские страны рассматривают площадку в Мюнхене как один из способов наладить диалог с Байденом, который пока не предпринял комплексных мер на пути сближения с Европой.

«На повестке дня конференции и международных отношений достаточно остро стоит вопрос возврата США к тесным связям со своими союзниками. Трамп едва не сделал их бывшими. Он приложил много усилий, чтобы сократить роль Вашингтона в альянсе», — констатировал Казанцев.

В то же время аналитик не ожидает, что Мюнхенская конференция позволит серьёзным образом сблизить позиции США и ЕС. С точки зрения Казанцева, одна из объективных причин этому — онлайн-формат, который не позволяет обсуждать насущные проблемы кулуарно и тет-а-тет.

«По сути, речь идёт о том, что участники будут обмениваются формальными выступлениями, а вот неформальная часть, которая позволяла уходить от официоза и говорить предметно, в данном случае будет отсутствовать», — подчеркнул Казанцев.

«В русофобское русло»

Как считают эксперты, ещё одной важной темой переговоров на Мюнхенской конференции могут стать отношения Запада и России.

Впрочем, политологи не ожидают, что этот вопрос будет рассматриваться в конструктивном и прагматичном ключе, напоминая о встрече министров обороны стран НАТО, которая предшествовала форуму в Мюнхене. На этом мероприятии обсуждалась «дестабилизирующая деятельность России».

«На Мюнхенской конференции можно услышать немало полезного и разумного. Но часто разговор скатывается в вопрос «изоляции» России или её «сдерживания». Есть риск, что и участники этой конференции в том составе, в котором они заявлены, могут увести дискуссию в русофобское русло», — предположил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Он не исключил, что в рамках нынешнего мероприятия будут обсуждаться новые антироссийские санкции. При этом, по мнению Винокурова, Европе не стоило бы идти на обострение отношений с Москвой, учитывая необходимость достройки «Северного потока — 2».

«Сейчас ЕС находится на таком рубеже, когда ему требуется определить, как должны развиваться отношения с РФ: стоит ли усиливать санкционное давление или, наоборот, будут укреплять связи с ней. На мой взгляд, МИД направил чёткий сигнал о том, что Европа нуждается в России и никакими санкциями Москву не запугать», — говорит Винокуров.

Мюнхенская конференция по безопасности

Reuters

© Andreas Gebert/File

При этом, как отмечают аналитики, в последние годы Мюнхенская конференция стала терять прежний авторитет и статус нейтральной диалоговой площадки, возвращаясь к формату, который существовал в период холодной войны. До 1990-х годов форум в Баварии сводился к обсуждению отношений между западными странами и осуждению политики СССР.

Подключение к конференции представителей восточноевропейских государств и России расширило темы для дискуссий и привело к формированию согласительной повестки дня. Однако на фоне обострения противоречий между странами Запада и РФ Мюнхенская площадка стала постепенно склоняться в сторону однобокой оценки международных проблем, отметил в беседе с RT доктор политических наук Владимир Штоль.

Он напомнил, что в прошлом году после критики со стороны американской организации «Атлантический совет»* и властей Украины с сайта конференции был удалён экспертный доклад «12 шагов к усилению безопасности на Украине и в Евро-Атлантическом регионе».

Документ был посвящён необходимости мирного урегулирования кризиса в Донбассе и созданию условий для улучшения отношений между Москвой и Киевом, а также Россией и Западом.

Авторы доклада, в числе которых российские и зарубежные специалисты, предложили восстановить ликвидированный в 2017 году Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), выстроить работу «нормандской четвёрки» на военном уровне, начать разминирование региона и запустить всеобъемлющий внутриукраинский диалог.

«Если документы с подчёркнуто миролюбивым посылом изымаются из информационного пространства, это говорит об определённой нечистоплотности организаторов конференции. Таким образом историю писать нельзя, недопустимо вычёркивать из неё целые страницы», — подчеркнул Штоль.

По его мнению, организаторы Мюнхенской конференции поступают недальновидно, отказываясь от продвижения разных точек зрения на существующие в мире кризисы. В итоге, как отмечает Штоль, единственным по-настоящему ярким событием ежегодного баварского форума до сих пор остаётся выступление президента РФ Владимира Путина в 2007 году.

«Понятно, что в мире существуют два условных лагеря: Запад и его геополитические противники — Россия и Китай. В Мюнхене мнение Москвы и Пекина откровенно не приветствуется. Хотя смысл конференций и международных встреч как раз и состоит в том, чтобы выражать противоположные взгляды, открыто обсуждать проблемы и искать компромиссы», — заключил Штоль.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.