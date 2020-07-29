Мнение молодого человека • 139 • Аналитика

Доброго всем дня!





Являясь читателем данного сайта уже на протяжении 10 лет, прихожу к неутешительным выводам. Сайт патриотический — в большей степени, нежели большинство подобного вида ресурсов. Но люди, которые тут высказываются, меня поражают. Особенно комментарии…



Прекрасно понимаю негодование большинства людей и недовольство властью в целом. Но позволю себе небольшой опус из своей жизни.



Я родился и вырос в маленькой деревне. Колхоз, отец — агроном, мать — бухгалтер. Застал развал колхоза в 2003 г. и уехал в город в поисках лучшей жизни. Как и большинство молодежи моей деревни.



В 1990-2000 гг. в колхозе зарплату уже не платили, просто начисляли. Люди выживали за счет хозяйства, многие, к примеру, держали 10 голов КРС и 30 свиней. Про птицу уже молчу. Кстати, бабушке и дедушке их мизерную пенсию задерживали на 3-6 месяцев. Денег не было физически. Работать же приходилось очень много и тяжело.



Это небольшое лирическое отступление, чтобы показать, что было. И что стало?



Приезжая в деревню к родителям, я вижу, что в любой семье (за редким исключением) есть автомобиль. В домах такой ремонт, что многим в городах не снился. Все, кто хочет работать, работают в фермерских хозяйствах или сами на себя. Работы меньше не стало, но деньги у людей есть. Пенсию моей бабушке (оставшейся одной) и родителям платят исправно. Даже иногда раньше срока.



Внимание, вопрос! Жить стало хуже? Или лучше? В моём понимании и на примере моей деревни жить стало значительно лучше.



Вот все ругают власть и Путина в частности. Я во многом согласен с тем, что власть в стране живет своей, отличной от дум народа, жизнью. Проблем много, но если оглянуться назад и посмотреть: что было и что стало? Люди всегда ругали и будут ругать власть. Родители ругали Ельцина и Горбачева за развал страны. Многие мои сверстники и люди моложе ругают Путина, считая, что это он разграбил страну и продолжает это делать.



Но! Сейчас век информации. Каждый может найти всё, чтобы понять процессы, происходящие в мире и стране.



Почему большинство этого не делает? Лень? Проще кричать "всё пропало", "правительство в отставку" и так далее?



Немного моего видения происходящего в стране я хочу изложить в этой статье. Я не хочу кого-то переубедить, объявить моё мнение истиной в последней инстанции, но хочу побудить каждого хоть попытаться найти информацию, проанализировать и сделать выводы. Повторяю: это лишь мнение молодого человека.



Очень сложно начинать повествование о происходящем в стране, ибо трудно найти точку отсчета. Кроме того, события в нашей стране нельзя рассматривать в отрыве от процессов, происходящих в мире.



Я решил начать с Ельцина. Сразу оговорюсь: он не такой уж плохой человек, но к концу жизни осознал свои ошибки и всеми силами пытался их исправить. Но речь не о нём.



В каком состоянии он передал управление страной преемнику? Униженная страна с засильем криминала и олигархов, войной в Чечне, правительством и Госдумой, собранных, чтобы грабить страну, разваленной армией, медициной и образованием, жалким существованием пенсионеров. Продолжать можно бесконечно. Наши "друзья" отводили стране 2-3 года до полного упадка и распада.



Кстати, по принятой в 1993 г. Конституции у президента уже тогда были кардинальным образом ограничены инструменты управления страной. Как и инструменты воздействия на правительство, Госдуму, Центральный банк.



Что сделал в первую очередь Путин? Остановил войну в Чечне! Бессмысленную кровопролитную войну, выгодную олигархам и "друзьям" на Западе.



Немного усмирил особо рьяных из числа князьков и бояр, но полномочий для противодействия этой машине у него не было.



Методично, шаг за шагом, Путин развивал страну как мог, вопреки поставленным грабить страну либералам, которым подконтрольны все ключевые посты в стране, в том числе и СМИ.



Теперь хочу немного пройтись по волнующим всех людей вопросам. Из свежего. Снова повторяю: это моё мнение.



Повышение пенсионного возраста стало неизбежно по ряду причин. Рекомендация МВФ по повышению пенсионного возраста была обязательна к исполнению в соответствии с Конституцией нашей страны. Средства Пенсионного фонда были выведены финансовыми властями из страны, то есть украдены. Наглым образом. Президент противодействовать этому не мог ввиду отсутствия полномочий. Встал вопрос: либо повысить пенсионный возраст, либо перестать платить пенсии. Вы бы какое решение приняли? Как бы преподнесли это в СМИ? Путин обещал не повышать пенсионный возраст, но повысил! Путин во всём виноват! Кстати, такую же штуку провернули и частные банки. Помните, как правительство выделило кучу денег на поддержку банков?



COVID. Очень интересная штука. Это не просто вирус. Но я рассмотрю только его воздействие на нашу страну.



Вирус есть, он тяжелый, последствия на организм в перспективе непонятны. Они не изучены. Как им воспользовались наши друзья либералы? Они заперли людей по домам, оставив без средств к существованию! Зачем? Им очень мешает Путин и всё, что он делает для страны. Устранить любой ценой Путина! И у них почти получилось вывести людей на улицы и организовать «майдан». Кого обвинили в самоизоляции? Путина! Мол, Путин решил угробить весь бизнес, закрыть людей дома.



Поправки в Конституцию. На чем сделали акценты наши средства «массовой дезинформации»? Они принадлежат всё тем же либералам. "Обнуление"! И очень многие в это поверили. Поверили на слово, не удосужившись разобраться в вопросе. Почему все твердят, что человек не может оставаться на посту больше двух сроков подряд? Кто это выдумал? И для чего? Почему меня ограничивают в выборе? Допустим, я хочу, чтобы Путин правил и дальше. Но это лирика.



На самом деле поправки даже ограничивают полномочия президента, часть функций управления переносится в другие органы власти. Но это шаг к восстановлению суверенитета страны.



Фургал — очень нехороший человек. Его использовали с той же целью, что и COVID. Вывести людей на улицы и устранить Путина. Это последний шанс либералов. Как бы ни пели СМИ про народный гнев, это не выдерживает никакой критики. Фургал действительно виновен во многих преступлениях, следствие было остановлено определенными людьми, которые усадили его в Госдуму. Он получил неприкосновенность. Так как он победил на выборах губернатора (чего не должно было произойти априори), неприкосновенность канула в Лету, и его взяли.



В настоящее время очень интересные процессы происходят в стране. Зачистка либералов на всех уровнях будет только усиливаться. Нынешний план по развитию экономики будет исполнен в кратчайшие сроки и в полном объеме.



Это мнение молодого человека… Доброго всем дня!Являясь читателем данного сайта уже на протяжении 10 лет, прихожу к неутешительным выводам. Сайт патриотический — в большей степени, нежели большинство подобного вида ресурсов. Но люди, которые тут высказываются, меня поражают. Особенно комментарии…Прекрасно понимаю негодование большинства людей и недовольство властью в целом. Но позволю себе небольшой опус из своей жизни.Я родился и вырос в маленькой деревне. Колхоз, отец — агроном, мать — бухгалтер. Застал развал колхоза в 2003 г. и уехал в город в поисках лучшей жизни. Как и большинство молодежи моей деревни.В 1990-2000 гг. в колхозе зарплату уже не платили, просто начисляли. Люди выживали за счет хозяйства, многие, к примеру, держали 10 голов КРС и 30 свиней. Про птицу уже молчу. Кстати, бабушке и дедушке их мизерную пенсию задерживали на 3-6 месяцев. Денег не было физически. Работать же приходилось очень много и тяжело.Это небольшое лирическое отступление, чтобы показать, что было. И что стало?Приезжая в деревню к родителям, я вижу, что в любой семье (за редким исключением) есть автомобиль. В домах такой ремонт, что многим в городах не снился. Все, кто хочет работать, работают в фермерских хозяйствах или сами на себя. Работы меньше не стало, но деньги у людей есть. Пенсию моей бабушке (оставшейся одной) и родителям платят исправно. Даже иногда раньше срока.Внимание, вопрос! Жить стало хуже? Или лучше? В моём понимании и на примере моей деревни жить стало значительно лучше.Вот все ругают власть и Путина в частности. Я во многом согласен с тем, что власть в стране живет своей, отличной от дум народа, жизнью. Проблем много, но если оглянуться назад и посмотреть: что было и что стало? Люди всегда ругали и будут ругать власть. Родители ругали Ельцина и Горбачева за развал страны. Многие мои сверстники и люди моложе ругают Путина, считая, что это он разграбил страну и продолжает это делать.Но! Сейчас век информации. Каждый может найти всё, чтобы понять процессы, происходящие в мире и стране.Почему большинство этого не делает? Лень? Проще кричать "всё пропало", "правительство в отставку" и так далее?Немного моего видения происходящего в стране я хочу изложить в этой статье. Я не хочу кого-то переубедить, объявить моё мнение истиной в последней инстанции, но хочу побудить каждого хоть попытаться найти информацию, проанализировать и сделать выводы. Повторяю: это лишь мнение молодого человека.Очень сложно начинать повествование о происходящем в стране, ибо трудно найти точку отсчета. Кроме того, события в нашей стране нельзя рассматривать в отрыве от процессов, происходящих в мире.Я решил начать с Ельцина. Сразу оговорюсь: он не такой уж плохой человек, но к концу жизни осознал свои ошибки и всеми силами пытался их исправить. Но речь не о нём.В каком состоянии он передал управление страной преемнику? Униженная страна с засильем криминала и олигархов, войной в Чечне, правительством и Госдумой, собранных, чтобы грабить страну, разваленной армией, медициной и образованием, жалким существованием пенсионеров. Продолжать можно бесконечно. Наши "друзья" отводили стране 2-3 года до полного упадка и распада.Кстати, по принятой в 1993 г. Конституции у президента уже тогда были кардинальным образом ограничены инструменты управления страной. Как и инструменты воздействия на правительство, Госдуму, Центральный банк.Что сделал в первую очередь Путин? Остановил войну в Чечне! Бессмысленную кровопролитную войну, выгодную олигархам и "друзьям" на Западе.Немного усмирил особо рьяных из числа князьков и бояр, но полномочий для противодействия этой машине у него не было.Методично, шаг за шагом, Путин развивал страну как мог, вопреки поставленным грабить страну либералам, которым подконтрольны все ключевые посты в стране, в том числе и СМИ.Теперь хочу немного пройтись по волнующим всех людей вопросам. Из свежего. Снова повторяю: это моё мнение.Повышение пенсионного возраста стало неизбежно по ряду причин. Рекомендация МВФ по повышению пенсионного возраста была обязательна к исполнению в соответствии с Конституцией нашей страны. Средства Пенсионного фонда были выведены финансовыми властями из страны, то есть украдены. Наглым образом. Президент противодействовать этому не мог ввиду отсутствия полномочий. Встал вопрос: либо повысить пенсионный возраст, либо перестать платить пенсии. Вы бы какое решение приняли? Как бы преподнесли это в СМИ? Путин обещал не повышать пенсионный возраст, но повысил! Путин во всём виноват! Кстати, такую же штуку провернули и частные банки. Помните, как правительство выделило кучу денег на поддержку банков?COVID. Очень интересная штука. Это не просто вирус. Но я рассмотрю только его воздействие на нашу страну.Вирус есть, он тяжелый, последствия на организм в перспективе непонятны. Они не изучены. Как им воспользовались наши друзья либералы? Они заперли людей по домам, оставив без средств к существованию! Зачем? Им очень мешает Путин и всё, что он делает для страны. Устранить любой ценой Путина! И у них почти получилось вывести людей на улицы и организовать «майдан». Кого обвинили в самоизоляции? Путина! Мол, Путин решил угробить весь бизнес, закрыть людей дома.Поправки в Конституцию. На чем сделали акценты наши средства «массовой дезинформации»? Они принадлежат всё тем же либералам. "Обнуление"! И очень многие в это поверили. Поверили на слово, не удосужившись разобраться в вопросе. Почему все твердят, что человек не может оставаться на посту больше двух сроков подряд? Кто это выдумал? И для чего? Почему меня ограничивают в выборе? Допустим, я хочу, чтобы Путин правил и дальше. Но это лирика.На самом деле поправки даже ограничивают полномочия президента, часть функций управления переносится в другие органы власти. Но это шаг к восстановлению суверенитета страны.Фургал — очень нехороший человек. Его использовали с той же целью, что и COVID. Вывести людей на улицы и устранить Путина. Это последний шанс либералов. Как бы ни пели СМИ про народный гнев, это не выдерживает никакой критики. Фургал действительно виновен во многих преступлениях, следствие было остановлено определенными людьми, которые усадили его в Госдуму. Он получил неприкосновенность. Так как он победил на выборах губернатора (чего не должно было произойти априори), неприкосновенность канула в Лету, и его взяли.В настоящее время очень интересные процессы происходят в стране. Зачистка либералов на всех уровнях будет только усиливаться. Нынешний план по развитию экономики будет исполнен в кратчайшие сроки и в полном объеме.Это мнение молодого человека… Xoyuschka Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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