Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется • 93 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, при этом, по его словам, военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы.



Рассуждение Зеленского о возможности российско-украинской полномасштабной войны в ходе своего выступления на так называемом форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «апокалиптическими».



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление украинского лидера о возможности войны с Россией, подчеркнула, что оно нелогично и оторвано от реальности.



«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — написала дипломат в своем Telegram-канале.



По её словам, Зеленский говорит «набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».



Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что необдуманные и провокационные заявления не должны произноситься главой государства, допустив, что Зеленский, вероятно, и сам понял, что «сморозил абсолютнейшую глупость».



«Человеку, который на выборах обещал мир и окончание войны в Донбассе, сейчас заявлять о возможности войны с Россией… Это допустимо какому-нибудь отмороженному «нацику» и бандеровцу, но никак не государственному деятелю такого высоко уровня. Это слова не мудрого государственного деятеля, а авантюриста и самоубийцы.



«Дурацкая» украинская политика и антироссийские провокации Киева могут вынудить Россию действительно использовать свои вооруженные силы для разрешения конфликта в Донбассе. Для Киева это закончится полным разгромом.



Если Киев будет провоцировать Россию на боевые действия, то может наступить тот момент, когда ей придется применить вооруженную силу. Исход этой войны предсказать легко, потому что миллионная армия РФ столкнется с морально разложенными, ржавыми и плохо подготовленными украинскими войсками. Это закончится полным уничтожением украинской армии. В результате Украина потеряет государственность, которую имеет сейчас, хотя после войны это будет уже другая Украина.



Здесь есть другой немаловажный аспект. Говоря о возможности войны с Россией, Зеленский всегда подразумевает участие США. Он хочет, чтобы Вашингтон вмешался в противостояние Киева и Москвы, и буквально «зубами втягивает» Америку в ситуацию на Донбассе и возможный конфликт с РФ. Однако этого украинскому лидеру добиться не удастся.



Америка не такая тупая, чтобы из-за какой-то Украины допустить столкновение лбами двух великих ядерных государств. Даже самый кретинистый американский политик прекрасно это понимает. Поэтому я абсолютно уверен, что из-за Украины США никогда не втянутся в прямое боевое столкновение с Россией. Вот помощь оружием, амуницией, деньгами — это пожалуйста», — сказал эксперт в комментарии изданию «НьюИнформ».



На Украине уверены, что президента пора уже вернуть в реальность.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны между Украиной и Россией, при этом, по его словам, военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы.Рассуждение Зеленского о возможности российско-украинской полномасштабной войны в ходе своего выступления на так называемом форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «апокалиптическими».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление украинского лидера о возможности войны с Россией, подчеркнула, что оно нелогично и оторвано от реальности.«Заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности. Не связанные единой логикой фразы, не выражающие никакого концептуального подхода словосочетания. Поверхностная обрывочная реакция», — написала дипломат в своем Telegram-канале.По её словам, Зеленский говорит «набор не объединенных в единую мысль агрессивно-обвинительных слов и клише».Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец подчеркнул, что необдуманные и провокационные заявления не должны произноситься главой государства, допустив, что Зеленский, вероятно, и сам понял, что «сморозил абсолютнейшую глупость».«Человеку, который на выборах обещал мир и окончание войны в Донбассе, сейчас заявлять о возможности войны с Россией… Это допустимо какому-нибудь отмороженному «нацику» и бандеровцу, но никак не государственному деятелю такого высоко уровня. Это слова не мудрого государственного деятеля, а авантюриста и самоубийцы.«Дурацкая» украинская политика и антироссийские провокации Киева могут вынудить Россию действительно использовать свои вооруженные силы для разрешения конфликта в Донбассе. Для Киева это закончится полным разгромом.Если Киев будет провоцировать Россию на боевые действия, то может наступить тот момент, когда ей придется применить вооруженную силу. Исход этой войны предсказать легко, потому что миллионная армия РФ столкнется с морально разложенными, ржавыми и плохо подготовленными украинскими войсками. Это закончится полным уничтожением украинской армии. В результате Украина потеряет государственность, которую имеет сейчас, хотя после войны это будет уже другая Украина.Здесь есть другой немаловажный аспект. Говоря о возможности войны с Россией, Зеленский всегда подразумевает участие США. Он хочет, чтобы Вашингтон вмешался в противостояние Киева и Москвы, и буквально «зубами втягивает» Америку в ситуацию на Донбассе и возможный конфликт с РФ. Однако этого украинскому лидеру добиться не удастся.Америка не такая тупая, чтобы из-за какой-то Украины допустить столкновение лбами двух великих ядерных государств. Даже самый кретинистый американский политик прекрасно это понимает. Поэтому я абсолютно уверен, что из-за Украины США никогда не втянутся в прямое боевое столкновение с Россией. Вот помощь оружием, амуницией, деньгами — это пожалуйста», — сказал эксперт в комментарии изданию «НьюИнформ».На Украине уверены, что президента пора уже вернуть в реальность. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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