Мнение Донбасса опасно для Украины – СНБО

Используя топоним Донбасс, Украина рискует моментально очутиться в нарративах Российской Федерации.Об этом в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Когда мы начинаем использовать словосочетание «Донбасс», мы сразу находимся в нарративах РФ. Согласно нашим документа, которые действуют в нашей стране, у нас нет такого географического словосочетания как «Донбасс». У нас есть Донецкая, Луганская область и другие области, есть АР Крым, город Севастополь и город Киев – вот такой админтерр устройство в нашей стране», – заявил секретарь Совбеза.«Начинаем использовать словосочетание «Донбасс», а потом российская пропаганда говорит «народ Донбасса», «мнение Донбасса», «а вы разговариваете с Донбассом», понимаете? Это очень опасная вещь», – предостерёг Данилов.