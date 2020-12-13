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Мнение депутата Госдумы привело к международному скандалу: МИД Казахстана передал ноту протеста

13 декабря 2020, 15:10  •  100 • Политика
Министерство иностранных дел Казахстана передало ноту протеста российскому дипломату Александру Комарову. Такой шаг был вызван эпизодом в эфире российского телевидения. Мнение депутата Госдумы привело к международному скандалу.
Председатель Комитета ГД РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов в телеэфире произнёс: "Территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]". Это мнение депутата Госдумы привело к международному скандалу.
Временного поверенного в делах РФ Александра Комарова пригласили в МИД Казахстана, где замминистра Марат Сыздыков передал ему ноту протеста. Казахстанский политик отметил, что их сторона в недоумении по поводу слов Никонова, произнесённых в эфире российского федерального телеканала.
В МИД Казахстана также заметили, что в последнее время провокационные выпады российских политиков участились. Это влияет на союзнические отношения между Казахстаном и Россией.
В министерстве добавили, что от российской стороны ожидают "адекватной оценки" высказывания Никонова. И призвали не допускать в дальнейшем подобных ситуаций.
В своём Telegram-канале Вячеслав Никонов объяснил ситуацию. Он выразил "самые тёплые чувства в адрес братского народа Казахстана". В посте политик указал, что имел в виду соблюдение интересов Казахстана в тот момент, когда определялись границы Казахской ССР, впоследствии ставших границами республики.
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