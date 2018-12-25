″Мне стыдно за образ врага″: Шведский режиссер укорила Запад за "демонизацию" России

Шведский режиссер Гунилла Брески укорила Запад за "демонизацию" России и восхитилась ее преображением за последние 23 года, приведя в пример город Архангельск 1995 и 2018 годов. ″Я не могу поверить в то, что вижу. Контраст слишком велик, - подчеркнула женщина. И добавила, что ей "стыдно за образ врага″, который культивируется в ее стране в отношении России.

Еще во время чемпионата мира по футболу 2018, который проходил в России этим летом, многие иностранные болельщики, ранее приезжавшие в нашу страну, отметили, как она изменилась. Восхитилась преображению России за почти четверть века и шведский режиссер Гунилла Брески. В статье NSD своими впечатлениями она делится на основе города Архангельска, который впервые посетила в 1995 году и была сильно разочарована - отель, где ее заселили, оказался настолько грязным и ветхим, что ей было страшно здесь ночевать, а мобильный телефон тогда вызывал сильнейшее изумление у окружающих. Единственное, что ее тогда приятно удивило, - это люди, которые тут жили.

″Но посреди этого общества, которое в 1990-х годах пережило столь великие потрясения, где не было денег на зарплату, мы встретили народ, - вспоминает Брески. - Эти удивительные люди, которые продолжали ходить на работу, учить детей, лечить больных, играть музыку, рисовать картины. Большинство из них жили на чае и хлебе и на том, что осталось после летнего огородного сезона″.

Спустя 23 года у режиссера вновь появилась возможность побывать в Архангельске в качестве гостя и председателя жюри нового большого кинофестиваля Arctic Open. И по ее словам, ″воспоминания нахлынули″.

″Я не могу поверить в то, что вижу. Контраст слишком велик. Как изменился этот город, - изумилась режиссер. - Прошло 23 года с тех пор, как я был здесь впервые, и все места меняются, но это?″

При этом режиссер подчеркнула, что несмотря на все преобразования и изменения, остается то, что не меняется - люди, которые живут в России, их ″русская доброта, открытость, гостеприимство″.

″Единственное, что то же самое - это фантастические люди″, - резюмирует шведская гостья.

В то же время она укорила Запад за "демонизацию" России, в том числе и у себя на Родине, поясняя, что была в нашей стране больше сотни раз, путешествовала по ней и встречалась с людьми. А теперь ей ″стыдно за образ врага″.

″Всегда один и тот же прием, такая же доброта, одинаковый интерес ко мне и к той стране, откуда я родом, - рассказывает Брески. - Мне стыдно, что этих людей и их страну в нашей прессе и политических дебатах постоянно сводят к образу врага, угрожающего Швеции", - заключила Брески.