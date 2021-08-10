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«Мне ни копейки не заплатили»: экс-юрист команды Навального обвиняет бывших руководителей ФБК в обмане

10 августа 2021, 10:05  •  55 • В России
Юрист Геннадий Макаров, в начале 2000-х представлявший интересы Алексея Навального в Липецкой области, обвиняет его соратников и своих бывших руководителей в обмане. По словам Макарова, возглавлявший в те годы сеть штабов Навального* Леонид Волков и директор ФБК** Иван Жданов обещали ему возместить все расходы, связанные с регистрацией партии. Однако никакого возмещения он до сих пор так и не получил. RT пообщался с бывшим сторонником оппозиции.
 
globallookpress.com © Valya Egorshin / ZUMAPRESS.com
 

— Геннадий, вы сотрудничали с Алексеем Навальным и его командой?

— До 2014 года я был в их рядах. Планировал вместе с ними создать партию — называлась бы «Партия прогресса» или «Народный альянс». Но не получилось.

 — Чем вы занимались в команде? 

— Я юрист. Моя задача заключалась в том, чтобы создать липецкое региональное отделение.

— Кто был вашим непосредственным начальником? 

— Дмитрий Крайнев (юрист ФБК. — RT). Как я понимаю, его тоже обманули — и он вышел из их рядов. Затем Иван Жданов.

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— Когда вы решили заниматься оппозиционной деятельностью и стали сотрудничать с командой Навального?

— Это был конец 2011-го — начало 2012 года. После знаменитого митинга на Болотной площади. Меня им порекомендовали как юриста, сказали, что я мог бы возглавить липецкое отделение и зарегистрировать его на себя. Они выдали мне нотариально заверенную доверенность, что я представляю их интересы в Липецкой области. Я должен был зарегистрировать партию в Минюсте официально.

— И это вам удалось? 

 Я создал здесь первую ячейку, подавал заявки на её оформление в Минюст шесть раз, нам отказывали.

Договорённость (с командой Навального. — RT) была следующая: сначала мы по регионам регистрируемся, затем в Москве регистрируется главный штаб, в Минюсте России. Сделав так, мы стали бы стали настоящей официальной партией.

 

— Вы в итоге зарегистрировали партию в Липецкой области? 

 

— Нет. Мы проводили учредительные конференции, но Минюст нам постоянно отказывал.

 

— Из-за этого у вас произошёл конфликт с московской командой Навального? 

— Нет. Конфликта как такового не было. Я всё это время работал за свой счёт. Ни копейки Навальный мне не заплатил. Каждый раз обещали, но ничего не платили.

— То есть вы пытались зарегистрировать партию для Навального за свой счёт? Сколько денег в общей сложности вы на это потратили? 

— По тем временам для Липецкой области я потратил очень внушительную сумму, больше 100 тыс. рублей. Почти за три года.

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— Вы были официально трудоустроены у Навального?

— Нет. Всё было добровольно. У меня была только доверенность. Всё на общественных началах. Я рассчитывал возглавить штаб Навального в области, но со мной внезапно прекратили всякое общение.

— Почему?

— Не знаю. На меня завели пару административных дел, я сидел в спецприёмнике, и мне никто ни в чём не помогал.

— Вы знаете, кто добавил вас в чёрный список?

— Волков и Жданов.

— В какую сумму вы оцениваете личный ущерб от сотрудничества с командой Навального? И будете ли требовать возмещения ущерба? 

— В любом случае больше 200 тыс. рублей за все эти годы. Но об этом я уже забыл. Я их по-христиански прощаю. И думаю, что требовать что-то от них бесполезно. Их уже наказали правоохранители. У них всё уже развалилось. Потом их обманул Данилов, бывший начальник липецкого штаба Навального.

— Как обманул?

— Он вместо финансирования штаба купил себе квартиру за 4,5 млн рублей. Никакой работы не велось, все деньги забрал себе. Приходят ребята, говорят, что тоже хотят баллотироваться в депутаты горсовета, просят денег на агитацию, а денег нет.

— С чего вы взяли, что он купил жильё не на свои деньги? 

— Он безработный. Без высшего образования. Данилов объяснил покупку квартиры тем, что взял кредит. Но кто даст такой кредит человеку, который нигде никогда не работал?

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— И какой бюджет был у липецкого штаба?

— Не меньше 1 млн рублей в месяц.

— Различные экс-координаторы штабов из других регионов рассказывали про скромное финансирование, от 70 тыс. рублей в месяц...

— Я думаю, это зависело от региона. Если регион перспективный, протестный, там больше денег давали.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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