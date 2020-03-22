«Мне мама с мальчиками танцевать запрещала»: Лучшие анекдоты про Лаврова и острые шутки в исполнении главы МИДа

В тонкости дипломатического искусства на практике Сергей Лавров стал вникать сразу после окончания МГИМО, когда его в качестве стажёра направили на работу в посольство Советского Союза в Шри-Ланке.

А оттачивать своё мастерство ему пришлось уже в эпицентре мировой дипломатии – в постоянном представительстве России при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН – в течение десяти лет, после чего он, собственно, и получил портфель министра иностранных дел (см. справку Царьграда).

И все, кто общался с ним, очень хорошо знают: Лавров за словом никогда в карман не полезет. Особенно если собеседники пытаются ёрничать или давить на него.

Итак, набор лучших шуток от главы российского внешнеполитического ведомства, прозвучавших публично.

«В пальто Бориса всё чисто»

Однажды Сергей Лавров принимал в Москве Бориса Джонсона в бытность того министром иностранных дел Великобритании. И встал вопрос о доверии в дипломатии.

Джонсон продемонстрировал своё доверие тем, что отдал свою верхнюю одежду лично Лаврову, как только приехал в Дом приёмов МИД России.

– Я отдал своё пальто вместе со всем содержимым карманов Сергею Лаврову. Я знал, что ничего дурного не произойдёт, – рассказал на итоговой пресс-конференции Джонсон, вспомнив, как его друзья накануне отъезда советовали «не пить водку и не брать телефон».

– И в пальто Бориса ничего не было, – пошутил в ответ российский министр.

– О, так вы его уже обыскали?! – рассмеялся Джонсон.

«У вас там столько "пуссей", что...»

Как-то журналистка CNN Кристиан Аманпур спросила Сергея Лаврова, что он думает о «пусси райот» ситуации» Дональда Трампа.

На что российский министр ответил так:

«Даже не знаю... Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько "пуссей" со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это».

«Очень русские ответы»

На 72-й Генассамблее ООН Лавров дал «очень русские» ответы иностранным журналистам, решившим испытать его терпение, не желая покидать закрытую встречу с министром иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

– Разве у нас пресс-конференция? – уточнил глава российского МИД у телевизионщиков, начавших донимать его своими вопросами, хотя такой формат общения с прессой не предусматривался. – В последний раз? Никогда не говорите «последний», никогда! Ну, что там у вас?

– Сегодня заключительный день пребывания нашего министра на Генассамблее ООН, – быстро уточнил корреспондент. – Может, вы бы хотели ему что-то сказать, пожелать?

– Я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам. Ведь важно не то, чего мы желаем другим, а то, чего они желают себе сами.

– Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо.

– А теперь убирайтесь, – сказал Лавров, давая понять, что это, конечно, шутка, но злоупотреблять всё-таки не стоит.

– Ещё один русский ответ, – нашёлся журналист.

«Мне за тобой, Керри, не угнаться»

В Москве во время переговоров с госсекретарём США Джоном Керри тот выразил надежду, что беседы будут успешными, и, пользуясь выпавшим случаем, поздравил Лаврова с днём рождения.

Разумеется, решив вставить свою шпильку:

– Надеюсь, Сергей, что эта дата даст тебе дополнительную мудрость в проведении переговоров.

Сергей Лавров отреагировал мгновенно:

– Спасибо, Джон. Но если мудрость измерять количеством дней рождения, то мне за тобой, конечно, не угнаться.

«И тут у Чапаева попёрла карта»

О нападках западных чиновников и иностранных СМИ на Россию министр высказался во время международного форума «Примаковские чтения», когда он рассказал анекдот про Чапаева и известную карточную игру.

«Помните, Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло – в карты играть? И когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи". А тот в ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича попёрла карта...» – под смех зала завершил Лавров.

«Россия к НАТО пододвинула границы»

Лавров вообще умеет показать своё отношение к тому или иному вопросу, не говоря прямо об этом, а вполне откровенным намёком. И использование анекдотов для этого – одна из его излюбленных «фишек».

Как это было, например, на одной пресс-конференции в Нью-Йорке:

«Я видел в интернете шутку: карта России, а вокруг неё страны-соседи. И там точечками или звёздочками обозначены американские базы – где они находятся. Их где-то около сотни. И подпись: «Россия настолько обнаглела, что придвинула свою территорию так близко к нашим военным базам».

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

А подслушивать не надо!

Как-то на пресс-конференции, посвящённой встрече Сергея Лаврова с главой иностранного ведомства Саудовской Аравии, когда нашего министра стали донимать вопросами на тему Сирии и участия России в широких переговорах с сирийской оппозицией, в момент перевода своей речи Лавров тихо сказал: «Дебилы...»

Вообще-то микрофоны спикеров во время перевода всегда выключают – так принято, и Лавров, конечно, знал об этом. А вот модератор выключить забыл.

Так не вполне дипломатические, прямо скажем, слова Сергея Лаврова стали крылатой фразой.

«Мы – вежливые люди, без приглашения не приходим»

После официального визита в ООН Сергей Лавров дал большую итоговую пресс-конференцию в Нью-Йорке.

Один из вопросов, заданных журналистами, касался возможности отправки в Ирак Военно-космических сил РФ. Министр ответил выражением, которое стало популярным интернет-мемом после присоединения Крыма.

«Мы не планируем распространять наши авиаудары на Ирак, – сказал Лавров. – Нас никто не приглашал и никто об этом не просил. А мы, как вы знаете, – вежливые люди. Мы не приходим, если нас не приглашают».

У Тиллерсона в паре с Лавровым танго танцевать не получится

Как-то глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, рассуждая об отношениях между США и Россией, сравнил их с танго, добавив, однако, что в паре с Лавровым он танцевать бы не стал.

Лавров ответил ему в своей ироничной манере:

«Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать».

«Прищемят они себе что-нибудь»

В интервью «Радио Россия» Лавров напомнил, что может быть, если Запад решит опустить перед Россией пресловутый железный занавес.

«Сейчас, когда говорят о возвращении периода холодной войны и в этом контексте упоминают железный занавес, то, наверное, это продиктовано громогласными заявлениями, которые по-прежнему нет-нет да и звучат, – о том, что надо Россию изолировать, – заметил Лавров. – Ну, где изоляция, там, значит, и какой-то занавес железный. Только сейчас такая ситуация в мире, в эпоху глобализации, в эпоху взаимозависимости, что если будут опускать железный занавес, то ненароком могут себе чего-нибудь прищемить».

На примере санкций и наших ответных мер это очень хорошо видно, добавил Лавров и, напомнив известную поговорку, заключил:

«(Это называется) "Назло маме отморожу уши" – много уже было таких описаний ситуаций метафорических. Поэтому главное – это то, что происходит в жизни».

«Мы только императора Японии ещё не сняли»

Когда после известной истории с обвинениями в адрес России о вмешательстве в президентские выборы в США американские (и вообще мировые) СМИ возвели нашу страну в ранг государства, которое рулит избирательными процессами чуть ли не во всём мире, никакие попытки воззвать к разуму – и журналистов, и тем паче политиков – ни к чему не привели. Аргументы, просьбы представить доказательства – всё было без толку.

И Лавров в обычной своей манере, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы «Международная пилорама», в шутку посетовал, что пока нам не удалось добраться лишь до Страны восходящего солнца.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили, – заметил он, комментируя тему. – Здесь ещё и Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония... Да, пришлось потрудиться, – конечно, это непросто. И из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Но (со вздохом. – Ред.) пока императора японского снять не получается. Через два года только (отречётся от престола. – Ред.). Мы всё делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил».

Справка Царьграда

Сергей Лавров – коренной москвич, родился 21 марта 1950 года. Выпускник МГИМО.

Сразу после вуза приступил к дипломатической работе – сначала в Посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, затем в отделе международных экономических организаций МИД СССР, далее – в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

В 1992-м назначен заместителем министра иностранных дел, в 1994–2004 годах Лавров являлся постоянным представителем РФ при ООН и в Совбезе ООН.

С 9 марта 2004-го – глава МИД России.

Регулярно, согласно соцопросам и оценкам аналитиков, входит в тройку самых эффективных министров.

Из хобби: Лавров пишет стихи, поёт под гитару (он, кстати, автор гимна МГИМО), любит играть в футбол, а его любимая футбольная команда – московский «Спартак».

Лавров начнёт работать на США, если... Штаты войдут в состав России

И напоследок несколько анекдотов из народа про самого Сергея Лаврова

На пресс-конференции Сергея Лаврова и Джона Керри.

Лавров:

– Мы готовы к сотрудничеству между Россией и США, но только на условиях честности и открытости партнёров, выгодности этих отношений как для США, так и для России!

Керри:

– После того как господин Лавров высказал столь эгоцентричную, негибкую и неконструктивную позицию, мне остаётся только развести руками!

***

– Холмс, вы слышали, – говорит Ватсон, – Джон Керри вчера сказал, что США готовы выступить гарантом мира на Украине?!

– Слышал. Завтра они передумают.

– Почему же, Холмс?

– Ну, это же элементарно, дорогой Ватсон! Только что русский министр Лавров заявил, что Россия в таком случае непременно выступит гарантом мира в Техасе, Нью-Мексико, Аризоне и ещё в любых десяти штатах по выбору...

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

***

– Господин Керри, у вас нет доказательств, что Асад применил химическое оружие.

– Господин Лавров! А у вас нет доказательств, что Асад его не применял!

– Хм... Но у вас, мистер Керри, нет доказательств, что у нас нет доказательств.

– Сдаюсь.

***

Вопрос к знатокам:

– Возможно ли такое, что Лавров станет работать на США?

Ответ:

– Вполне! Нужно лишь только, чтоб США вошли в состав России!

***

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Сергея Лаврова, который назвал Александра Турчинова «клиническим идиотом», по статье 328 УК Украины «Разглашение государственной тайны».

***

Керри:

– Ситуация на Украине нагнетается из-за рубежа.

Лавров:

– Ну что ж... Достаточно самокритично с вашей стороны, конечно, но верно.

***

Русская примета: кто не хочет слушать Лаврова, тот будет слушать Шойгу.

***

Правильная дипломатия – это когда во время встречи Лаврова и Тиллерсона в Министерстве обороны России Шойгу проводит совещание Генштаба.

***

Лавров сообщил, что не обсуждал с Трампом увольнение директора ФБР.

«Совсем обнаглели русские, – решили в Евросоюзе. – Они уже даже с американцами не обсуждают: увольняют когда хотят – и всё!»

***

Дональд Трамп предложил мировым лидерам звонить ему напрямую, не опасаясь прослушки ФБР, на «Йота-фон», подаренный ему Лавровым.