«Мне лично доводилось с ним работать»: кого на самом деле защищает Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что поддерживает усилия телеканала France 4 по «информированию молодёжной аудитории» о свободе СМИ в России. Ранее в передаче Escape News ведущий подвёл четырёх подростков к выводу о том, что Москва якобы распространяет дезинформацию, ущемляет права СМИ, а Владимир Путин «лично контролирует» содержание статей RT. При этом альтернативная точка зрения не прозвучала ни разу. В качестве источника, подтверждающего «тяжёлое» состояние свободы слова в РФ, в Amnesty International привели «расследование» журналиста Романа Баданина, получающего финансирование из-за рубежа. Впрочем, Amnesty International сложно назвать «независимой» структурой, несмотря на заверения её руководства. Источники большей части «пожертвований» не раскрываются, а сотрудников организации не раз уличали в оппозиционном активизме.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что не нашла ничего предосудительного в ориентированной на подростков телепередаче канала France 4 Escape News, где Россию обвинили в ущемлении свободы слова и заявили, что содержание статей RT «напрямую контролирует Путин». Ранее в эфире RT французский журналист Люк Риве назвал этот выпуск передачи «чистой воды манипуляцией».

В ходе программы несколько подростков в возрасте от 11 до 15 лет обсуждают российского лидера. Ведущий подводит участников передачи к «правильным» выводам. В частности, заявляется, что большинство показанных подросткам фотографий Путина — «постановочные».

Кроме того, ведущий вместе с детьми сравнивает две новостные заметки на одну и ту же тему, опубликованные Le Monde и RT. В ходе обсуждения дети приходят к заключению, что «содержание одной статьи, российской, напрямую контролируется Путиным». Ведущий эту мысль тут же поддерживает и развивает: «Верно. Путин им указывает: о правительстве нужно говорить хорошо».

В конце передачи подростки даже создают фейковый Twitter-аккаунт российского президента, указывая информацию из заранее подготовленного авторами передачи документа, где Путин назван «царём дезинформации». К слову, именно так и озаглавлен выпуск Escape News.

При этом на протяжении всей программы какой-либо иной точки зрения детям не предлагается, несмотря на то что цель Escape News, по словам её авторов, — «нести пользу и учить детей сомневаться».

Журналисты RT обратились за комментарием в международную правозащитную организацию Amnesty International, отметив, что в передаче канала France 4 подросткам практически навязывают определённую точку зрения, не представив никакой альтернативы. Однако правозащитники не углядели в действиях французских журналистов ничего предосудительного.

«Мы можем только поприветствовать усилия французского телеканала по информированию самой молодой части его аудитории о плачевной ситуации со свободой слова в России», — заявил представитель организации Александр Артемьев.

Кроме того, по его словам, Amnesty International неоднократно выступала против «ущемления свободы слова» в стране, ведь «российские СМИ принуждают работать во всё более жёстких рамках», а власти «создают невыносимые условия для публичной критики». Такую оценку якобы подтверждают и данные из «независимых источников».

передача

«Глобалистские сети»

Единственным примером независимого источника информации, на который сослался в своём заявлении представитель Amnesty International, является интернет-портал proekt.media, который возглавляет бывший главный редактор телеканала «Дождь» и ряда других изданий Роман Баданин. Журналист недавно закончил программу обучения в американском Стэнфордском университете. Как выяснил RT, Баданин до сих пор продолжает снимать жильё в недешёвом районе Калифорнии по адресу 2323 Byron St., Palo Alto, CA 94301 — в самом сердце Кремниевой долины.

Proekt.media, возглавляемый Баданиным, зарегистрирован в качестве юридического лица в Литве.

Ровно в тот момент, когда журналист заявил о создании своего проекта, в реестре офшорного штата Делавэр появилась запись о регистрации юридического лица PROJECT MEDIA INC.

Сам Баданин ранее открыто выступал в поддержку иностранного финансирования расследовательских проектов на территории России.

В ответ на вопрос RT, можно ли считать proekt.media независимым источником, если он финансируется на западные средства, представитель Amnesty International ответил утвердительно.

«Мне лично доводилось работать с Романом Баданиным на протяжении многих лет, и могу вас заверить, что он руководствуется высочайшими принципами журналистики», — говорится в письме, подписанном Александром Артемьевым.

Александр Артемьев в прошлом работал в изданиях РБК и «Газета.Ru» вместе с Романом Баданиным. В публикациях российских СМИ он фигурирует как «оппозиционный активист и журналист», а также как участник незаконных митингов в 2010-х годах.

Как отметил в интервью RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, в 1990-х годах в российском обществе образовалась «крепкая спайка» из оппозиционеров, журналистов и представителей НПО, которые традиционно поддерживают друг друга.

«Всё это действует синхронно и представляет собой глобалистские сети, — заявил Коровин. — Эти сети были созданы в 1990-х и были эффективны ещё в начале 2000-х, но сегодня находятся не в лучшем состоянии, не имеют достаточного финансирования из-за закона об иностранных агентах. Создавались же эти сети с тем условием, чтобы медиа подсвечивали действия так называемых правозащитников, а те, в свою очередь, поддерживали глобалистские медиа».

По мнению экспертов, характерным примером такого сращивания является деятельность в рамках московской команды Amnesty International оппозиционного активиста Олега Козловского. В 2015 году будущий представитель Amnesty International создал вместе с киевским офисом американского Института Кеннана проект «Украина своими глазами», предусматривавший экскурсии на Украину для российских журналистов, активистов и блогеров с целью «отбросить пропагандистскую шелуху».

«Amnesty International хвалит даже не своих коллег по цеху, а соседний отдел из одной и той же корпорации, утверждая, что их продукт является единственно верным и правильным, — отмечает политолог Александр Асафов. — Существует большой корпус, с их точки зрения, «правильной» журналистики, также получающей финансирование из западных источников. Да они этого и не скрывают».

Источники «независимости»

Amnesty International — международная правозащитная организация, основанная в 1961 году английским юристом Питером Бененсоном, выходцем из состоятельной семьи банкиров, в годы Второй мировой войны служившим в британской военной разведке. В начале 1960-х он решил заняться филантропией. Критики Amnesty International утверждают, что он сохранил серьёзные связи с политической элитой Великобритании, которые далеко не всегда использовал в целях защиты прав человека. Как свидетельствуют рассекреченные в 2018 году документы ФБР, сооснователь организации Луис Катнер в 1960-х был информатором ФБР, предоставляя бюро информацию об активистах борьбы за гражданские права, в частности, о членах партии «Чёрные пантеры». Членом наблюдательного совета Amnesty International в годы холодной войны был и небезызвестный Збигнев Бжезинский.

В настоящее время, как утверждается на сайте этой структуры, она объединяет 7 млн человек по всему миру, «борющихся с несправедливостью».

«Мы независимы от какой-либо политической идеологии, экономических интересов или религии», — говорится на сайте организации. Amnesty International также уверяет, что большая часть денежных поступлений в бюджет формируется из пожертвований частных лиц.

Джордж Сорос

Reuters

© Ralph Orlowski

В то же время в отчёте о доходах головного офиса организации в Лондоне за 2016 год отмечается, что Amnesty International Limited получила почти €4 млн пожертвований от различных фондов. Среди них лидирует фонд «Открытое общество»* Джорджа Сороса, выделивший £631 тыс. Также в списке благодетелей Oak Foundation британского бизнесмена Алана Паркера, американский Ford Foundation и фонд Humanity United американского миллиардера, основателя компании eBay Пьера Омидьяра.

Кроме того, значительная часть средств на проекты Amnesty International выделяется через благотворительный телемарафон, проводимый норвежской государственной телерадиокомпанией NRK (£790 тыс. в 2016 году), а также почтовые лотереи в Нидерландах и Швеции от нидерландской компании Novamedia.

Аналогичные данные о финансовых поступлениях за 2017 и 2018 годы на сайте организации не приводятся. Ранее среди доноров Amnesty International фигурировали Госдепартамент США, Европейская комиссия и Министерство международного развития Великобритании.

При этом конечные источники большинства своих финансовых поступлений Amnesty International не раскрывает. Так, в отчёте о доходах лондонского офиса за 2016 год фигурирует £68,4 млн. Из них £62,7 млн — это деньги, поступившие из других отделений Amnesty International по всему миру. При этом сами отделения не предоставляют информации о своих донорах. Общий же объём денежных средств, циркулирующих в рамках сети Amnesty International по всему миру, значительно превышает суммы, по которым даётся отчёт. В 2016 году он составил €279 млн, а в 2017-м — уже €295 млн.

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике в разных странах мира, в том числе в Китае, Индии, Турции, на Филиппинах. В 2017 году власти Ирландии потребовали от организации вернуть на счета фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса €137 тыс. — по их мнению, местное отделение незаконно использовало средства в рамках кампании за легализацию абортов в стране накануне референдума по этому вопросу.

Представители Amnesty International выступают против российского закона о ЛГБТ

© Steve Rhodes / Flickr

«Amnesty International — структура, явно зависимая от США и других глобалистских центров принятия решений, — утверждает Валерий Коровин. — Она была создана для продвижения западных интересов в тех государствах, которые не попадают в формат так называемого открытого общества и не вписываются в глобалистский проект, для неё характерно полное отсутствие непредвзятости».

По словам эксперта, заявления о том, что правозащитная организация не придерживается никакой идеологии, — откровенная ложь.

«Заявления об отсутствии идеологии значат лишь то, что Amnesty International привержена идеологии глобализма, диктатуры и примата рыночных отношений, а также постлиберализма. Это всё на Западе воспринимается как универсальная данность, не предусматривающая существования альтернативы», — подчёркивает политолог.

Избирательная активность

Amnesty International активно выступала против принятия российского закона об иностранных агентах в 2012 году. В 2015-м организация одной из первых осудила признание деятельности американского фонда NED (National Endowment for Democracy)** в России нежелательной.

Кроме того, Amnesty International ведёт информационную кампанию за освобождение обвиняемого в терроризме Олега Сенцова и объявила «узницей совести» активистку Анастасию Шевченко, возможно, связанную с «Открытой Россией»***, деятельность которой в стране признана нежелательной. Также организация выступает за легализацию проституции и против «притеснений» секс-меньшинств на всём постсоветском пространстве, в том числе в России.

Однако, к примеру, дело руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не привлекло внимания этих правозащитников и в списке нарушений прав человека на территории Украины не значится. Также любопытно, что в период российского расследования деятельности Надежды Савченко Amnesty International называла процесс сильно политизированным. Зато после того, как её арестовали на Украине, правозащитники о Савченко не вспомнили ни разу.

Надежда Савченко в зале суда, 23 марта 2018 года

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Все эти правозащитные организации страдают избирательной слепотой, — поясняет Александр Асафов. — Например, ситуацию в Крыму они исследуют через интернет, собирают неподтверждённые слухи, но это не мешает им регулярно обвинять Россию в жесточайшем «подавлении инакомыслия» на полуострове».

Также эксперт отметил, что ни Amnesty International, ни другие иностранные правозащитники не обращают никакого внимания на нарушения прав российских граждан, к примеру, на территории США — арестах и заключении в тюрьму Виктора Бута, Константина Ярошенко, Марии Бутиной.

«Всё потому, что эти организации выполняют очень чёткие цели и задачи в рамках публичной дипломатии США», — утверждает Александр Асафов.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

*** Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.