Столица полностью соответствует всем показателям для перехода к новому этапу выхода из режима самоизоляции. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Он отметил, что как минимум по двум количественным критериям — числу тестов и свободных коек — Москва уже находится в благополучной зоне . Кроме того, он рассказал о жалобах москвичей, взаимодействии с Госдумой и обсуждении с регионами столичного опыта при проведении электронного дистанционного голосования.

«В благополучной зоне»

— Алексей Валерьевич, хотелось бы начать с важных изменений, которые произошли в Москве в июне. 1 июня в столице был обозначен постепенный выход из режима самоизоляции. А уже с 9-го фактически снимается большинство ограничений: отменяются пропуска, открываются салоны красоты, возобновляет работу каршеринг.

— Хотелось бы отметить, что последовательность выхода из режима самоизоляции четко прописана в рекомендациях Роспотребнадзора. Есть количественные критерии: количество свободных коек, объем тестирования, коэффициент распространения инфекции на территории конкретного региона . В Москве число лабораторных тестов на коронавирус сегодня составляет около 50 тыс. Если в Москве 12 млн жителей, получается 400 тестов на 100 тыс. человек. В требованиях Роспотребнадзора должно быть не менее 110 тестов на 100 тыс. человек. По данному критерию Москва уже находится в благополучной зоне.

Около половины перепрофилированного коечного фонда Москвы на сегодняшний день свободно — это тоже замечательный показатель .

— Есть какие-то негативные прогнозы по выходу?

— Я бы сейчас не говорил о негативных прогнозах . Мы каждое утро ждем с нетерпением сводку по заболевшим и с еще большим нетерпением ждем сводку, сколько человек вылечились. Я бы не хотел обсуждать сейчас возможные негативные сценарии ситуации. Мне кажется, что мы движемся к победе над коронавирусом.

— В период введенных ограничений и москвичи, и жители других российских регионов столкнулись с большим количеством разных проблем. С какими просьбами, жалобами, требованиями граждане обращаются к столичным парламентариям?

— Москвичи обращаются с большим перечнем вопросов. В начале введения режима повышенной готовности большинство обращений было связано с разъяснением порядка действующих мер и ограничений, которые были введены: на кого распространяются, кому можно, а кому нельзя выходить из дома, кто должен в обязательном порядке находиться в самоизоляции , каким образом можно получить пропуск, куда можно получить пропуск. Далее шли вопросы, связанные с работой поликлиник, порядком реализации мер поддержки граждан, попавших в непростую ситуацию. Приходило и приходит достаточно большое количество обращений, связанных с поддержкой бизнеса, есть жалобы на некорректно выписанные штрафы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С чем были связаны основные проблемы?

— Основная проблема, на мой взгляд, связана с тем, что новые правила мы были вынуждены принимать достаточно оперативно , иногда реагировать на угрозы, которые мы прогнозировали. Весь мир впервые попал в ситуацию, когда идет распространение невидимого врага, и очень тяжело понять, где этот враг может атаковать любого человека.

Отдельно остановлюсь на обращениях, которые были связаны с установлением временного запрета на проведение шумных работ. Кто-то решил воспользоваться режимом самоизоляции или нерабочими днями и сделать ремонт в квартире, и достаточно большое количество обращений москвичей приходило в Московскую городскую думу.

— Пандемия продемонстрировала существенные изменения привычной жизни и отношения к работе, к учебе, личной жизни. Всё это перешло в онлайн. Какие необходимо предусмотреть изменения в законодательстве, чтобы учесть реалии, с которыми мы сегодня столкнулись?

— Мы столкнулись с очень многими интересными вопросами, связанными с дистанционными форматами. Наверное, первый основной вопрос, который необходимо решить, это урегулирование трудовых отношений между работодателем и работником, которые работают, как сейчас принято говорить, на удаленке. На последнем заседании Мосгордумы было внесено постановление об изменении Трудового кодекса РФ, в нем прописаны условия взаимодействия работодателя и сотрудника, который будет работать по удаленной системе, дистанционно. Необходимо отметить, что данный проект постановления был принят единогласно депутатами, участвующими в заседании думы, сейчас он направлен в Государственную думу.

— Говоря о работе депутатов, вы сказали, что все перешли в онлайн-режим, но здание московского парламента продолжает функционировать. Каким образом сейчас осуществляется профилактика Мосгордумы?

— Профилактика осуществляется с момента введения режима повышенной готовности. В зависимости от усиления мер профилактика усиливалась и в Московской городской думе. Начиналось с измерения температуры, ношения масок, соблюдения дистанции, обработки помещений после проведения мероприятий.

Весь этот период не более 10–15% сотрудников аппарата находились на рабочих местах — это те, кто не может не присутствовать, они обеспечивают документооборот, переписку депутатов с москвичами и жизнеобеспечение самого здания . Депутаты находятся на рабочих местах в своих кабинетах, при необходимости они могут работать как в здании Московской городской думы, так и на территории избирательного округа.

Алексей Шапошников во время заседания Мосгордумы в онлайн-режиме Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Мосгордумы

— И еще один из наиболее острых вопросов, связанных с коронавирусом, — штрафы, выписанные горожанам. Возьмем, допустим, приложение «Социальный мониторинг». Было много нареканий от общественности, а позиции мэрии и Совета по правам человека разошлись. Поступали ли какие-либо жалобы от граждан московским депутатам? Какова позиция московских парламентариев по этой ситуации?

— Мы с вами обсуждали, какие поступали обращения. В том числе действительно приходили жалобы либо на работу приложения, либо на поправки, которые были приняты в Кодекс об административных правонарушениях. Их все отрабатывает председатель профильной комиссии , находится на связи с теми, кто обратился по данному вопросу. Сегодня ведется достаточно тесная работа, в том числе с органами исполнительной власти.

«Двери всегда открыты»

— Москва сегодня — один из крупнейших мегаполисов мира, однако граждане в московском парламенте имеют только 45 представителей. Исходя из актуальной статистики, получается, что один депутат представляет 280 тыс. горожан. Не маловато ли? Нет ли в планах реформы по совершенствованию народного представительства?

— Напомню, что еще до окончания V созыва в Московской городской думе было всего 35 депутатов, сегодня их 45 — увеличили на 10, то есть больше чем на четверть. В данном случае мы полностью соответствуем федеральному законодательству. В настоящий момент в проведении каких-либо реформ нет необходимости.

Не могу не отметить еще один очень важный аспект: на территории города осуществляется местное самоуправление — 146 муниципальных образований на территории Москвы и 1800 муниципальных депутатов. Если мы возьмем количество наших коллег — муниципальных депутатов и разделим на количество жителей, то на одного муниципального депутата в среднем будет приходиться 7 тыс. человек. Если взять такие крупные российские города, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, там на одного депутата приходится от 24 до 40 тыс. жителей. Наши коллеги-депутаты полностью решают все вопросы москвичей.

— Однако у муниципальных депутатов как таковых полномочий нет. Как они могут отражать интересы граждан в региональном парламенте?

— Они могут это делать любыми способами — от обращения от своего имени как депутата до внесения через Ассоциацию муниципальных образований города Москвы законодательных инициатив, связанных с местным самоуправлением. Мы очень плотно и плодотворно работаем с Ассоциацией муниципальных образований. Для муниципальных депутатов, как и для москвичей, у нас двери открыты всегда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Какие инициативы Мосгордумы этого созыва стали федеральными нормами? Какой процент инициатив Мосгордумы Госдума отклоняет или принимается почти всё?

— Я бы не высчитывал процент принятых инициатив, потому что в данном случае важно не столько принятие конкретного проекта закона, который может быть направлен из Московской городской думы, сколько само законодательное решение того вопроса, который поставлен.

Общее количество федеральных законодательных инициатив, которые были направлены Московской городской думой предыдущего и нынешнего созывов, — 10 . Среди них законопроект о регулировании работы игровых комнат — оказание гражданам услуг по временному присмотру за детьми, находящийся сейчас на рассмотрении в Государственной думе. Это проект федерального закона о регулировании ограничений вейпов, то есть испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака.

На днях внесены два проекта федерального закона, направленных на борьбу с таким явлением, как сниффинг — это подростковая газовая токсикомания. Работа с коллегами из Государственной думы на федеральном уровне ведется постоянно в рамках многих профильных комиссий Московской городской думы.

— Эксперты часто говорят, что у Мосгордумы отсутствует субъектность. Какие реальные рычаги воздействия на исполнительную власть есть у московского парламента? Существуют ли какие-то противоречия между парламентариями и мэрией?

— Московская городская дума и правительство Москвы действуют на основе разграничения предметов ведения, функций и полномочий. Я глубоко убежден, что политика — это больше дело политических партий. Депутаты Московской городской думы осуществляют свои полномочия, в первую очередь руководствуясь потребностями москвичей , жителей своего избирательного округа, и главная задача осуществления государственной власти — улучшение жизни москвичей. Вот основная задача и представительной (законодательной), и исполнительной власти — качество жизни людей в их родном городе.

— Однако даже если мы говорим про федеральный уровень, между Госдумой и рядом министерств бывают противоречия по ряду позиций и резонансных законопроектов. Есть ли примеры таких противоречий между Мосгордумой и мэрией?

— Я бы не называл противоречиями любые поправки, вносимые в закон, который представлен органами исполнительной власт и. Это позиция автора или редактора законопроекта и позиция депутата. Любая поправка обсуждаема, насчет нее дискутируют и в рамках комиссий, и в рамках пленарного заседания. Только в споре рождается истина, поэтому в данном случае любая дискуссия между представительной (законодательной) и исполнительной властью идет только на пользу городу.

«За голосованием через «цифру» — будущее»

— В Москве, как вы ранее отметили, применялось дистанционное электронное голосование. По мнению ряда экспертов, многие регионы не готовы к внедрению такой формы. Есть ли у субъектов сейчас возможность и способность внедрить эту форму? Почему в столице это стало возможно раньше, а регионы находятся сейчас, по сути, в списке отстающих?

— Я бы не делил на отстающих и неотстающих, потому что это спорный вопрос. В Москве это появилось раньше, наверное, в первую очередь из-за проникновения интернета и цифровых технологий в сам город, к москвичам . Они пользуются цифровыми технологиями уже достаточно давно, начиная от бесконтактной оплаты покупок, заканчивая трансакциями банка через интернет. В Москве этот эксперимент проводился и был удачным. Он проходил на выборах в Московскую городскую думу этого созыва в трех избирательных округах и показал, что это дает возможность большему количеству избирателей поучаствовать в голосовании. Я считаю, что за голосованием через «цифру» будущее, но тем не менее традицию голосования на участках тоже нужно сохранить , потому что и наши родители, и бабушки и дедушки с удовольствием ходят в участковые избирательные комиссии. По регионам вы правы.

Система дистанционного электронного голосования, задействованная на выборах депутатов в Мосгордуму, 2019 год Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— Обращались ли регионы к Москве, чтобы она поделилась опытом проведения дистанционного электронного голосования?

— Я председатель Совета законодателей Центрального федерального округа. Я достаточно подробно освещал и эксперимент, который проходил на выборах в Московскую городскую думу. Мы на Совете законодателей ЦФО это детально обсуждали, ответили на вопросы регионов, которых это интересовало. Я не исключаю, что в ближайшее время мы увидим еще большее количество регионов, которые будут применять информационные цифровые технологии при проведении голосования.

— Последние дни в Сети обсуждается ваша декларация, согласно которой ваш доход существенно вырос. Как вы это можете объяснить?