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«Мне это не нужно»: Главный по кибербезопасности в Японии никогда не работал за компьютером

15 ноября 2018, 13:54  •  40 • В мире
Японский министр Ёситака Сакурада, отвечающий в кабмине за проблемы кибернетической безопасности в ходе дебатов в нижней палате парламента, передает информационное агентство Kyodo, признался, что никогда не работал за компьютером. Когда стало об этом известно, он заявил журналистам так: «Мне это не нужно».
Скандал сейчас получился большим в Японии. Оппозиционные депутаты подняли волну и призывают ответить министра: как-де так, собственно, получилось.
«С ранней молодости упорно трудился, был сильно занят и не имел возможности овладеть компьютерной грамотностью», - отрапортовал тот. А потом добавил, что когда вырос по службе, то сам стал давать указания.
«Мне это не нужно, незачем теперь самому барабанить по клавиатуре компьютера», - ответил министр. Отметим, что такое откровение привело в ступор многих.
«И такому человеку поручена кибернетическая безопасность?» - вопрошают коллеги.
Впрочем, министр заявил, что богатый политический опыт позволит ему без проблем заниматься своим дело. Хотя когда его спросили об организации защиты атомных электростанций от кибернетического терроризма, Сакурада ответил, что не знает деталей этой темы.

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