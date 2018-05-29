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Мне бы в небо

29 мая 2018, 19:54  •  113 • Карикатуры

На Украине подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе. Военные провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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