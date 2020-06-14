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МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
14 июня 2020, 13:00 • 208 • Политика
Независимый технический эксперт Юрий Антипов вскрыл ошибку голландских следователей двумя фотографиями с места крушения самолёта MH17.
Он обратил внимание на обломки лайнера, среди которых оказался металлический контейнер для вещей пассажиров. На снимке можно заметить, что стенки контейнера оплавлены под воздействием высокой температуры, что лишний раз подтверждает версию о взрыве внутри воздушного судна. При поражении ракетой "Бук" контейнер бы просто разнесло на части.
Напомним, что Антипов уже не в первый раз представляет факты, которые опровергают официальную версию Нидерландов о том, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук". Он настаивает на том, что взрыв произошёл внутри салона самолёта. И, вероятно, не один. На это указывает и разброс обломков, и следы повреждений.
Голландская прокуратура тем временем продолжает настаивать на версии с "Буком", хотя обвинение признаёт: в день крушения MH17 в воздухе над Донбассом не было зафиксировано ни одного ракетного пуска.
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