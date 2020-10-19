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МН17 уже забыт? США готовы рискнуть своими самолётами вблизи Крыма

19 октября 2020, 06:45  •  214 • В мире
Власти США отменили запрет на полёты вблизи Крыма для своих гражданских самолётов. Причиной послужила уверенность в приверженности Украины к минимизации рисков для безопасности полётов. Создаётся ощущение, что трагедия с МН17 американцами уже забыта и США готовы рискнуть своими самолётами.
Судя по уведомлению Федерального авиационного управления США, Америка решила разрешить полёты своих гражданских самолётов вблизи Крыма. Согласно документу, отменяется запрет на полёты, введённый ещё в 2014 году. Срок действия табу заканчивается 27 октября.
Причиной для этого послужили "изменения условий в воздушном пространстве и связанное с этим снижение уровня опасности для гражданской авиации Соединённых Штатов".
Любопытный факт: уверенность американцам вселила… Украина. В документе отмечается, что Незалежная, мол, показала свою приверженность к минимизации рисков для безопасности полётов. В том числе и от угрозы неправильной идентификации бортов.
При этом весьма странный намёк был сделан в адрес российских военных. Создаётся ощущение, что в ФАУ США считают возможным неверное распознавание бортов именно российской военной техникой. На эту мысль наталкивает оговорка про то, что угроза неверной идентификации якобы связана "с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях".
В США сейчас вместе с тем уверены, что вблизи Крыма (и Симферополя в частности) ситуация с безопасностью полётов для гражданских самолётов стабилизировалась.
Вот только упование американцев на приверженность Украины к минимизации рисков для полётов гражданских самолётов создаёт ощущение, что про трагедию с МН17 в Вашингтоне забыли. Украина тогда не озаботилась безопасностью полётов, просто не закрыв небо для "гражданских", хотя боевые действия в Донбассе уже вовсю шли.

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