МН17 уже забыт? США готовы рискнуть своими самолётами вблизи Крыма

Судя по уведомлению Федерального авиационного управления США, Америка решила разрешить полёты своих гражданских самолётов вблизи Крыма. Согласно документу, отменяется запрет на полёты, введённый ещё в 2014 году. Срок действия табу заканчивается 27 октября.

Причиной для этого послужили "изменения условий в воздушном пространстве и связанное с этим снижение уровня опасности для гражданской авиации Соединённых Штатов".

Любопытный факт: уверенность американцам вселила… Украина. В документе отмечается, что Незалежная, мол, показала свою приверженность к минимизации рисков для безопасности полётов. В том числе и от угрозы неправильной идентификации бортов.

При этом весьма странный намёк был сделан в адрес российских военных. Создаётся ощущение, что в ФАУ США считают возможным неверное распознавание бортов именно российской военной техникой. На эту мысль наталкивает оговорка про то, что угроза неверной идентификации якобы связана "с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях".

В США сейчас вместе с тем уверены, что вблизи Крыма (и Симферополя в частности) ситуация с безопасностью полётов для гражданских самолётов стабилизировалась.

Вот только упование американцев на приверженность Украины к минимизации рисков для полётов гражданских самолётов создаёт ощущение, что про трагедию с МН17 в Вашингтоне забыли. Украина тогда не озаботилась безопасностью полётов, просто не закрыв небо для "гражданских", хотя боевые действия в Донбассе уже вовсю шли.