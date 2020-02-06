МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь

Автор:

Иванов Борис

Через два месяца, 9 марта, в Гааге начнётся судебный процесс по делу о крушении самолёта "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Напомним, лайнер был сбит в небе Донецкой области 17 июля 2014 года, в результате катастрофы тогда погибли 298 человек. Национальная прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в адрес четырёх человек, которых считает подозреваемыми, и вызвала их на допросы для проведения следственных действий. Их имена известны уже давно, это трое граждан России и один гражданин Украины: первый министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава ГРУ ДНР, генерал-майор Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза") и Леонид Харченко (позывной "Крот").

Понятно, что ни один из названных ни в какую Гаагу сам не поедет, а выдавать их никто не будет. Помимо кучи причин поступать именно так, а не иначе, есть ещё одна, самая главная: никто не гарантирует в Гааге действительно справедливое и беспристрастное судебное разбирательство. Все эти годы следствие, которое проводит международная Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Малайзии, Нидерландов, Украины, Австралии и Бельгии, идёт по пути "единственной правильной версии", отметая как остальные варианты тогдашнего развития событий, так и доказательства, которые в эту "правильную" версию не укладываются.

Весьма вероятно, что и судебный процесс пройдёт лишь для того, чтобы "узаконить" эту версию. Косвенным аргументом в пользу такого подхода может стать то обстоятельство, что представители суда заявили, что "призывают подозреваемых" явиться и участвовать в заседаниях, но вполне обойдутся и без них. Хотя, с другой стороны, в конце 2019 года из ССГ были удалены оба представителя Украины, причём непонятно, по чьей инициативе — Киева или руководства ССГ. Однако это может быть лишь попыткой предотвратить слив информации не в меру болтливыми украинцами. Что они не раз уже демонстрировали все эти годы, а последний случай, выламывающийся из практики и норм международных отношений, когда президент Украины Владимир Зеленский рассказал о записи разговора, который Иран передал Киеву, лишь доказал эту тенденцию.

В результате катастрофы самолёта "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress

ССГ все эти годы в качестве объективных доказательств принимала аргументы в стиле ставшего популярным на Западе, в том числе и у официальных лиц и публичных политиков, выражения "хайли лайкли". Если такое может быть, если существует какая-то такая вероятность, то так оно и есть на самом деле. И незачем заморачиваться другим.

Дело не только в том, что Россия, которую называют виновницей катастрофы, не допущена к участию в расследовании, а многочисленные доказательства непричастности нашей страны даже не принимаются ССГ к рассмотрению. И ведь таких доказательств не просто вагон и маленькая тележка, начиная от результатов проведённых тестов по подрыву ракеты от ЗРК "Бук" в непосредственной близости от аналогичного по классу самолёта и заканчивая опровержением целой череды лживых измышлений, тиражируемых Киевом. А Украина в данном случае, за который она ответственна уже из-за того, что не перекрыла воздушное пространство для гражданских самолётов в зоне конфликта, хотя была обязана это сделать по всем правилам обеспечения безопасности, лжёт постоянно.

Сбор обломков самолёта "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines. Фото: Alexander Ermochenko / Globallookpress

Киев сначала заявлял, что у них нет "Буков", поскольку в своё время он продал их Грузии. Но буквально через пару лет продемонстрировал "отсутствующие" "Буки" на военном параде. Неоднократно украинские военные заявляли потом, что у них не было "Буков" в зоне конфликта, однако документы о передислокации подразделений ПВО, на вооружении которых стояли эти ЗРК, опровергли и эту ложь. Из последней лжи, запущенной из столицы Украины, можно отметить, что Владимира Цемаха, которого выкрали из дома в Донбассе и переправили в Киев, попытались сделать ответственным за сбитый "Боинг" на том основании, что он был командиром подразделения ПВО ДНР, но эта попытка с треском провалилась (поскольку в его ПВО были лишь спаренные автоматические пушки ЗУ-23), и его отпустили в конце концов в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Кстати, буквально на днях на Украине запустили очередную "дезу", будто Цемах якобы недавно погиб при странных обстоятельствах. Однако он жив-здоров, чего украинским врунам желать не будем.

Но дело здесь даже в другом. Шестой год следствия заканчивается, а никаких объективных доказательств не представлено. Не расшифрованы "чёрные ящики". Не допрошены, и это уже вряд ли когда произойдёт, важнейшие свидетели — авиадиспетчер Анна Петренко и украинский военный лётчик Владислав Волошин. Последний, по официальной версии украинских властей, покончил с собой действительно при загадочных обстоятельствах. А следы девушки-авиадиспетчера потерялись практически через несколько дней после катастрофы. И вряд ли кто сможет найти её живой или хотя бы вменяемой.

Важнейший свидетель Владислав Волошин, по официальной версии украинских властей, покончил с собой при загадочных обстоятельствах. Фото: youtube.com / Globallookpress

Не представлено ни одного снимка спутниковой разведки, хотя в Вашингтоне не раз заявляли, что снимки из космоса этого инцидента имеются. И прочая, прочая, прочая… К слову, объективные доказательства вины Тегерана, сбившего недавно по ошибке украинский авиалайнер, появились буквально спустя несколько дней после этой катастрофы, а вот с рейсом МН17 их нет уже шестой год.

Однако всё в суде может пойти совсем не по написанному сценарию. Если, допустим, к участию в слушаниях допустят частного детектива из Германии Йозефа Реша, который все эти годы проводил своё независимое частное расследование, написал книгу о катастрофе авиалайнера и, по его словам, обладает важнейшими уликами, опровергающими официальную версию, вплоть до имён реальных виновников гибели рейса МН17. Кстати, он тоже не очень верит в справедливое правосудие в Гааге и в то, что ему смогут обеспечить безопасность, и в силу этих обстоятельств готов представить свои доказательства не лично, а через доверенного представителя.

Согласится суд вызвать свидетеля Реша или сочтёт его ненадлежащим свидетелем — это один вопрос. От этого решения сразу станет ясно, будет данный процесс попыткой установить истину или окажется всего лишь "заказухой". Но вот от показаний защитников обвиняемых он не сможет отвертеться никоим образом. А по крайней мере один из вышеназванных четверых подозреваемых согласился участвовать в процессе. Об этом заявила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк. А спустя некоторое время стало известно, что одним из защитников Олега Пулатова станет адвокат Елена Кутьина из адвокатской коллегии "Ковлер и партнёры". Причем отстаивать интересы своего доверителя она будет не одна (поскольку она не имеет права действовать от имени доверителя в Нидерландах и может лишь предоставлять информацию), а в составе международной адвокатской группы, в которую войдут и два голландских адвоката. Не исключено, что защитники появятся и у Гиркина, Дубинского и Харченко.

Во всяком случае, играть в одни ворота ввиду полного отсутствия команды соперника у голландских судей не получится вне зависимости от того, хочется им этого или нет.