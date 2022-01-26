Младшее покорение: в РФ подскочил показатель госпитализации детей с COVID

В России за последние два дня госпитализация детей с коронавирусом увеличилась на 36,5%. Об этом стало известно по итогам совещания, которое Владимир Путин 26 января провел с членами правительства . Эпидемиологическая ситуация в стране остается по-прежнему крайне сложной, о чем свидетельствует рост заболеваемости. На этом фоне вице-премьер Татьяна Голикова призвала работодателей перевести на дистанционный режим работы максимальное число сотрудников . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, пик заболеваемости, связанный с распространением штамма «Омикрон», ожидается в феврале .

Новая волна

Борьба с коронавирусной инфекцией, ожидаемо, оказалась в центре внимания открытой части совещания. За минувшие сутки в России было выявлено свыше 74 тыс. новых случаев заражения COVID-19 — это рекордный показатель с начала пандемии . Между тем в больницы попало более 12 тыс. человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошлую неделю вырос на 9,3%, число новых случаев коронавируса — на 102,4%. Особую озабоченность вызывает тот факт, что за последние два дня выросла на 36,5% госпитализация детей.

«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Всё-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать всё возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась» , — отреагировал Владимир Путин.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Российские власти в целом рассчитывают, что в регионах будет оказываться плановая помощь, несмотря на очередную вспышку заболеваемости. Тем не менее с 25 января была приостановлена плановая амбулаторная и стационарная медицинская помощь в отдельных районах Калининградской области. Подобные сложности испытывают россияне и в других субъектах, включая Архангельскую область и Карелию.

Что касается смертности от коронавируса, то она в России за 25 дней января этого года оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период 2021-го. Однако в стране по-прежнему ежедневно фиксируется большое количество летальных исходов: только за последние сутки в РФ умерли 657 человек. В общей сложности от нового заболевания с начала пандемии скончалось свыше 328 тыс . По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, уступая лишь Индии, Бразилии и США.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации Татьяна Голикова призвала ввести ограничительные меры в регионах, где они сейчас не действуют. При этом до конца января российским субъектам дополнительно выделят 7,3 млрд рублей для лечения амбулаторных пациентов. Вице-премьер также заявила, что работодателям стоит перевести на дистанционный режим максимальное число сотрудников .

— Сейчас надо ограничить проведение массовых мероприятий и в целом стараться не допускать большого скопления людей. Кроме того, важно соблюдать масочный режим. Также нужно продолжить вакцинацию населения. Заражаются все, но те люди, которые привиты, легче переносят заболевание, — сказал «Известиям» заслуженный врач России, бывший депутат Госдумы Николай Герасименко. — Уже к марту заболеваемость должна пойти на спад. Важно, чтобы сейчас каждый человек максимально себя ограничил в общении, поскольку «Омикрон» очень легко распространяется .

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В настоящий момент в структуре выявленных случаев на уходящий вариант «Дельта» приходится 47,9%, на «Омикрон» и другие не доминирующие штаммы — 52,1% , уточнила Татьяна Голикова. «Омикрон», который оказался более заразным вариантом по сравнению со своими предшественниками, был зарегистрирован уже в 72 регионах России.

Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,2%. В некоторых регионах, однако, наблюдается тенденция к снижению. Основная причина — это утрата иммунитета у первично привитых и переболевших полгода назад граждан, пояснила Татьяна Голикова. По уровню вакцинации Россия по-прежнему отстает от многих европейских и азиатских стран. Доля полностью привитого населения в РФ составляет 47,29%. По этому показателю государство занимает 93-е место в мировом рейтинге. К примеру, в Австралии, Новой Зеландии, Португалии, Испании, Китае и Южной Корее привито свыше 80% населения.

— К сожалению, иммунитет после естественно перенесенной инфекции одного штамма мало эффективен против другого штамма, что осложняет ситуацию. Есть один способ защиты и популяции, и каждого человека в отдельности — вакцинация и своевременная ревакцинация , — сказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Вакцина «Спутник» дает существенную защиту от обоих доминирующих штаммов. Других способов, как остановить распространение СOVID-19, нет. Пик «Омикрона» ожидается в феврале, потом с высокой вероятностью следует ожидать спада .

Впрочем, на совещании затрагивались и другие вопросы. В частности, Владимир Путин попросил Центробанк и кабмин прийти к единому мнению по криптовалютам. Напомним, что ранее ЦБ предложил запретить оборот и майнинг криптовалют в стране. Минфин же заявил, что выступает за регулирование, а не запрет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, рассказал о планах властей полностью решить вопрос с третьей сменой в школах в 2023 году.

А вице-премьер Виктория Абрамченко доложила главе государства об инициативах по развитию сельских территорий: в 2022-м на это будет выделено 40,7 млрд рублей.

Южное направление

В этот же день Владимир Путин встретился с руководством ведущих итальянских компаний. В последний раз президент общался с деловыми кругами этой европейской страны в октябре 2018-го . Россия воспринимает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров, подчеркнул в начале открытой части беседы Владимир Путин. За 11 месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8% — до $27,5 млрд .

«Думаю даже, что после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в $30 млрд» , — сказал президент.

Италия занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с РФ. Вложения ее компаний в российскую экономику составляют порядка $5 млрд, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в $3 млрд. В настоящий момент на территории РФ работает около 500 итальянских бизнес-структур в самых разных отраслях, включая вертолетостроение и агропромышленный комплекс.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Кроме того, десятки итальянских компаний задействованы в реализации крупных энергетических проектов — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» . Также итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие в проекте «Восток Ойл», который «Роснефть» осуществляет в Красноярском крае, констатировал президент.

РФ, однако, заинтересована в расширении сотрудничества и в других сферах энергетики , заявил Владимир Путин. Итальянский бизнес уже инвестировал порядка €500 млн в строительство ветропарков в трех российских регионах. К примеру, на базе мурманской ветрогенерации будет совместно производиться так называемый зеленый водород для дальнейшего экспорта в страны Европы.

По словам Владимира Путина, российские власти будут уделять внимание макроэкономической стабильности, которая остается одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности для иностранного бизнеса. По итогам минувшего года рост ВВП России составит примерно 4,5%. Между тем показатель безработицы в РФ держится на исторических минимумах — 4,3%, сообщил президент.