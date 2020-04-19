Младенцев забирают у мам, умирающие прощаются по видео: Врачи США - о самых трудных моментах работы

Медицинская сестра Джулия Трейнор интубировала пациентку, чтобы подключить её к аппарату ИВЛ. Супруг женщины, конечно же, не мог быть рядом, поэтому врачи ему позвонили. Медсестра держала трубку возле уха умирающей, слыша, как муж говорит о своей любви. А потом Джулии потребовалось вытереть слёзы пациентки.

Другая медсестра рассказала, что самым сложным считает момент прощания умирающего человека с родственниками. Тиффани Фер описала, что включает видеосвязь, чтобы больные могли в последний раз увидеть своих самых близких и любимых людей.

Лайа Мэринг, ещё одна медсестра той же больницы в Мэриленде, труднее всего воспринимает боль только что родивших женщин. От них сразу же уносят младенцев, чтобы снизить риск заражения только что пришедших в этот мир. А потом медикам приходится помогать мамам сцеживать молоко.

Фельдшеру Мартине Бэлл особенно тяжело даётся уход за коллегами.

"Страшно понимать, что если заболеют врачи, то некому будет позаботиться об остальных", - рассказала она каналу NTD.