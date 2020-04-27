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Младенцев продавали в Китай: Национальная полиция заявила о международной группе преступников на Украине
27 апреля 2020, 23:10 • 111 • В мире
Национальная полиция Украины раскрыла международную группу преступников, которые продавали младенцев в Китай. Возглавляла её главврач частной репродуктивной клиники и её сын - оба граждане Незалежной. Кроме того, в группу входили китайцы.
Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал в своём Facebook о международной преступной группе, которая занималась продажей младенцев в Китай.
По словам правоохранителя, во главе группы стояла главврач частной репродуктивной клиники и её сын - граждане Украины. Кроме того, в число преступников входили ещё два их соотечественника и трое китайцев.
Геращенко рассказал, что за деньги преступники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины.
"Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными", - прокомментировал Геращенко.
Свои услуги злоумышленники оценивали примерно в 50 тысяч долларов. Среди их клиентов были, в основном, одинокие мужчины из КНР "определённой ориентации". Детей им рожали суррогатные матери, а затем ребёнку переоформляли свидетельство о рождении на имена покупателей и их фиктивных жён, после чего те могли вывозить младенцев из страны. Все дети до отлёта в Китай содержались на съёмной квартире.
Против участников группы возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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