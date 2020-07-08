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Младенец появился на свет со спиралью в руке: Трогательная история о победе жизни

08 июля 2020, 19:00  •  110 • В мире
В одной из больниц Вьетнама произошло нечто необычное: младенец появился на свет со спиралью в руке. Трогательная история о победе жизни завирусилась в соцсетях.
34-летняя женщина решила, что двух детей их семье вполне достаточно. Она попросила гинеколога установить внутриматочную спираль. Через некоторое время оказалось, что женщина беременна.
Сотрудник больницы вьетнамского города Хайфона разместил на своей странице в Facebook фотографии новорождённого. Малыш появился на свет естественным путём, сжимая в крошечной ручке чёрно-жёлтый предмет. Врачи так и ахнули: это был контрацептив, та самая внутриматочная спираль.
Роды принимал акушер Тран Вьет Фонг. Именно он и сделал снимок, быстро ставший вирусным в соцсетях. Мама рада, что малыш родился здоровым, весом 3,1 килограмма.
Обычно внутриматочная спираль служит не только барьерным контрацептивом, препятствующим попаданию спермы в матку, но и выделяет медь, которая должна химически разрушить мужские половые клетки. Врачи предполагают, что спираль сместилась и потеряла свою эффективность, зато вьетнамский новорождённый стал звездой интернета, пишет портал Lad Bible.

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