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МКС изменила орбиту ради съёмок русского фильма: Станция сместилась на 750 метров
12 сентября 2021, 03:55 • 69 • Политика
Высоту орбиты МКС увеличили на 750 метров для начала съёмок фильма "Вызов". Съёмочная группа прибудет на станцию уже в начале октября.
Международная космическая станция (МКС) сместила свою орбиту на 750 метров ради съёмок художественного фильма "Вызов". Подробности рассказали в пресс-службе "Роскосмоса".
Сообщается, что изменение орбиты МКС связано с прибытием в октябре корабля "Союз МС-19", который привезёт на станцию съёмочную группу. Она займётся съёмками на орбите первого художественного фильма в космосе.
- говорится в сообщении.
Добавляется, что запуск корабля со съёмочной группой назначен на 5 октября. В состав экипажа войдут космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Их возвращение с орбиты ожидается 17 октября.
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