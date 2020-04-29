Мизулина заставит ответить за фейки? СК проверяет статьи о наличии у сенатора ВНЖ в Бельгии - СМИ

Сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке материалов в СМИ, сообщающих о якобы наличии у члена Совфеда Елены Мизулиной двойного гражданства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка, - передал он.

Об этом сообщает и Telegram-канал Baza. По его сведениям, сенатор была возмущена фейковыми статьями, в которых содержалась дезинформация о якобы наличии у неё вида на жительство в Бельгии.

Такие сообщения появились в "Экспресс-газете" и на канале в Telegram "Небожена". В связи с этим Мизулина, как пишет Baza, подала заявление о клевете.

Ранее сенатор, комментируя появившиеся сведения о ВНЖ в ЕС, назвала их смешными и напомнила, что она находится в санкционных списках западных стран.