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Мизулина заставит ответить за фейки? СК проверяет статьи о наличии у сенатора ВНЖ в Бельгии - СМИ
29 апреля 2020, 23:10 • 90 • Политика
СК проверяет статьи о якобы наличии у члена Совфеда Елены Мизулиной ВНЖ в Бельгии, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник. Как пишет Baza, сенатор была возмущена данными публикациями и решила заставить виновных ответить за фейки, подав заявление о клевете.
Сотрудники Следственного комитета России приступили к проверке материалов в СМИ, сообщающих о якобы наличии у члена Совфеда Елены Мизулиной двойного гражданства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди правоохранителей.
Об этом сообщает и Telegram-канал Baza. По его сведениям, сенатор была возмущена фейковыми статьями, в которых содержалась дезинформация о якобы наличии у неё вида на жительство в Бельгии.
Такие сообщения появились в "Экспресс-газете" и на канале в Telegram "Небожена". В связи с этим Мизулина, как пишет Baza, подала заявление о клевете.
Ранее сенатор, комментируя появившиеся сведения о ВНЖ в ЕС, назвала их смешными и напомнила, что она находится в санкционных списках западных стран.
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