Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

Мизулина сделала предупреждение о QR-кодах: "Может вывести людей на улицы"

26 ноября 2021, 18:05  •  142 • Политика
Екатерина Мизулина в ходе публичной дискуссии в Общественной палате России призвала обратить внимание на мнение большинства относительно QR-кодов. Если не прислушаться, последуют риски: "Может вывести людей на улицы".
В Общественной палате России состоялись "нулевые" публичные обсуждения законопроектов о введении QR-кодов в стране федеральным законом. Как известно, норма поступила на обсуждение к регионам России, и пока поступают лишь первые отзывы. Параллельно ведутся дискуссии и на уровне Общественной палаты.
Открывая слушания, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева призвала средства массовой информации, а также все социальные медиа не паниковать из-за QR-кодов:
Пожалуйста, вооружитесь здравым смыслом, уважайте друг друга, воздержитесь от оскорблений, принимайте здравые и взвешенные решения в оценках законодательной инициативы, - сказала Михеева.
Выступила на слушаниях и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала указала на ряд опасностей, следующих из повсеместного утверждения QR-кодов. Мизулина полагает, что следует максимально внимательно проработать решение, прислушавшись к мнению большинства жителей России. Екатерина Мизулина, ссылаясь на результаты опроса на своих площадках, отметила, что большая часть респондентов высказались против меры.
Вместе с тем, Мизулина подчеркнула, что поддерживает вакцинацию от коронавируса. Она привилась сама, вакцину получили большинство её близких. И тревоги Екатерина Мизулина связывает вовсе не с самим процессом вакцинации - безусловно, нужным, а с риском утечки личных данных граждан России. Ведь базы плохо защищены, а это значит, сведениями о каждом могут воспользоваться злоумышленники:
Ситуация вокруг законопроектов о QR-кодах взрывоопасная и может дестабилизировать положение в нашей стране и вывести людей на улицы, - сказала Мизулина, призывая депутатов прислушаться к "консервативному большинству, которое является патриотами нашей страны".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





142
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 14:35
Лукашенко прибыл на границу с Польшей и поставил ультиматум
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
22 ноября 2021, 13:45
Симоньян предложила Рашкину создать новую партию. Название вызвало взрыв хохота
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
20 ноября 2021, 16:15
Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.