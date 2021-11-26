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Мизулина сделала предупреждение о QR-кодах: "Может вывести людей на улицы"
26 ноября 2021, 18:05 • 142 • Политика
Екатерина Мизулина в ходе публичной дискуссии в Общественной палате России призвала обратить внимание на мнение большинства относительно QR-кодов. Если не прислушаться, последуют риски: "Может вывести людей на улицы".
В Общественной палате России состоялись "нулевые" публичные обсуждения законопроектов о введении QR-кодов в стране федеральным законом. Как известно, норма поступила на обсуждение к регионам России, и пока поступают лишь первые отзывы. Параллельно ведутся дискуссии и на уровне Общественной палаты.
Открывая слушания, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева призвала средства массовой информации, а также все социальные медиа не паниковать из-за QR-кодов:
Выступила на слушаниях и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призвала указала на ряд опасностей, следующих из повсеместного утверждения QR-кодов. Мизулина полагает, что следует максимально внимательно проработать решение, прислушавшись к мнению большинства жителей России. Екатерина Мизулина, ссылаясь на результаты опроса на своих площадках, отметила, что большая часть респондентов высказались против меры.
Вместе с тем, Мизулина подчеркнула, что поддерживает вакцинацию от коронавируса. Она привилась сама, вакцину получили большинство её близких. И тревоги Екатерина Мизулина связывает вовсе не с самим процессом вакцинации - безусловно, нужным, а с риском утечки личных данных граждан России. Ведь базы плохо защищены, а это значит, сведениями о каждом могут воспользоваться злоумышленники:
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