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Мизулина объяснила хитрость Google: Россию шантажируют накануне выборов

17 августа 2021, 18:10  •  58 • Политика
Екатерина Мизулина объяснила хитрость Google. Речь об ультиматуме компании, которая грозит прекратить удалять ссылки на запрещённый контент. Эксперт заметила, что Россию фактически шантажируют накануне выборов.
Google грозит перестать удалять из поисковой выдачи те страницы и данные, которые были заблокированы органами власти России в установленном порядке, заметила ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Не могу молчать".
Фактически транснациональная корпорация предлагает русскому суду сделку: она сохранит заблокированным аккаунт телеканала Царьград на YouTube, но при этом будет и дальше исполнять 149-й федеральный закон о защите информации.
Другой вариант: канал "Первого русского" будет восстановлен, но в таком случае в русском сегменте YouTube не будут удаляться, например, призывы к массовым беспорядкам, информация о суициде и порнография.
Таким образом, Google ставит себя выше государства, притом не только нашего - он так ведёт себя и в других странах, подчеркнула Иваткина. Ситуацию прокомментировала гостья студии - директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Она назвала поведение руководства транснациональной корпорации примером "типичного шантажа и манипуляции". Эксперт считает, что данное заявление компании прозвучало под конец лета не случайно:
Давайте говорить о том, что конкретно заявил Google. Он нам сказал: товарищи, у вас внутриполитические события впереди - выборы в Госдуму. Перед выборами мы отказываемся исполнять требования закона по удалению запрещённого контента. Мы не будем удалять такой опасный контент, как фейки и призывы к незаконным акциям и митингам. А может быть, будем какие-то аккаунты подкручивать - давать им более миллиона просмотров.

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