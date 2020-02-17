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Мизулина назвала абсурдным мнение судьи КС о правопреемстве России

17 февраля 2020, 18:54  •  81 • Политика

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мнение судьи Конституционного суда (КС) Константина Арановского, предложившего не считать Российскую Федерацию правопреемником "незаконно созданного государства", нежизнеспособно - в таком случае Россия должна отрицать и правопреемство тысячелетней истории российской государственности. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

Издание "Коммерсантъ" опубликовало в понедельник мнение Арановского, который назвал Советский Союз "незаконно созданным государством" и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Свое мнение судья высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

"Если мы будем отрицать правопреемство СССР, то мы, получается, отрицаем и правопреемство тысячелетней истории российской государственности. Если пойти по тому пути, который предложил Арановский, мы тогда должны будем отказаться сами от себя - от нашей территории, от нашей культуры, от наших природных богатств, от нашего языка. Историю государства советского периода невозможно перескочить. Тогда мы должны объявить, что мы никто, это просто абсурд", - сказала Мизулина, которая в годы работы депутатом Госдумы была полномочным представителем нижней палаты в КС РФ.

Она добавила, что в этом пути есть и идеологическая опасность - он может деморализовать общество. Сенатор подчеркнула, что не согласна с позицией судьи, так как он в своем заявлении исходит из точки зрения гражданского права, тогда как, по ее мнению, необходимо исходить из точки зрения публичного права. Несмотря на несогласие с точкой зрения Арановского, парламентарий полагает, что он поднял очень серьезную проблему, которая нуждается в решении, - проблему, связанную с природой публичных отношений государства и гражданина.

По ее словам, если в гражданском праве все зависит от вины и необходимо доказать вину причинившего вред, то в публично-правовой ответственности государства это не главное. "Здесь важна природа отношений государства и чиновника, чиновника и гражданина, который пострадал от действий этого чиновника. Если в гражданском праве тот, кто причиняет вред, руководствуется личными интересами, у него есть права и обязанности, которые четко разграничены, то в публичном праве нет такого: у чиновника есть полномочия, а это и право, и обязанность в одном флаконе", - сказала Мизулина.

По ее словам, когда имеет место ущерб, причиненный действиями чиновников гражданам, то здесь должен отступить принцип личной вины. "Если есть ущерб гражданину, то, соответственно, он и должен возмещаться. Так записано и в нашей Конституции, в 53-й статье. Но она до сих пор так и не работает, не получила развитие в действующем законодательстве", - указала сенатор.

Необходим специальный закон

Сенатор считает необходимым разработать и принять закон, который регулировал бы публично-правовую ответственность чиновников. По мнению зампреда комитета СФ, сейчас есть такой шанс, так как в настоящее время в правительстве разрабатывается новый Кодекс РФ об административных правонарушениях, в котором и можно было бы прописать ответственность чиновников разных уровней.

"Тогда у нас будет возможность привлекать к ответственности таких людей. Я полагаю, что у нас должен появиться серьезный, проработанный блок публичного права. Это нужно делать, потому что сейчас нет системной понятной публично-правовой ответственности", - подчеркнула Мизулина.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству также указала на то, что правопреемство РФ признается в международном праве. "Россия как правопреемница Советского Союза признается сегодня и на международном уровне. Кстати, бывшие союзные республики, которые стали самостоятельными государствами, тоже не претендовали на это право. Они согласились с тем, что правопреемником является именно Российская Федерация", - отметила она.

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