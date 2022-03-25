Мизинцев назвал гуманитарный кризис в Донбассе предшественником спецоперации

Тяжелый гуманитарный кризис, который разворачивался на территории Донбасса последние восемь лет, стал предшественником начала специальной военной операции. Об этом заявил в пятницу, 25 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«Специальной военной операции на Украине с соответствующими целями и задачами предшествовал восьмилетний период тяжелейшей гуманитарной катастрофы в Донбассе, жертвами нарушений прав человека стали более шести с половиной миллионов граждан, количество погибших составило свыше 14 с половиной тысяч человек», — сообщил Мизинцев.

Он также добавил, что с апреля 2014 по февраль 2022 года на территорию России вынужденно переселились 1 млн 451 тыс. 304 беженца с территории Донбасса. Особенно резко их число выросло, когда вооруженные силы Украины начали интенсивнее обстреливать населенные пункты.

В период с 18 по 23 февраля границу России пересекли 106 946 человек. Остальная часть, что составляет 3 млн 600 тыс. 940 мирных граждан, среди которого пожилые люди, женщины и дети, находится в подвалах под обстрелами. При этом нет инфраструктуры для обеспечения их базовых потребностей.

Всего с начала эвакуации от 18 февраля на территорию России, по данным на утро 25 марта, прибыли из ДНР и с Украины более 422 тыс. человек, в том числе почти 88 тыс. детей. Известно, что среди эвакуированных в Россию почти 132 тыс. человек являются гражданами РФ. Остальные имеют гражданство ДНР, ЛНР, Украины и других государств.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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