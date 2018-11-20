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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины «гонителем церкви»

20 ноября 2018, 18:54  •  141 • В России

Упорства нынешним властям Украины не занимать – ведь они официально последователи бандеровцев, которых, как известно, ловили по лесам чуть ли не до середины 50-х годов. Разумеется, после недавнего скандала с УПЦ МП, никто и не думал оставлять «москальских» попов в покое, случилось временное затишье, перегруппировка сил.

Теперь СБУ начали работать с конкретными «неблагонадежными» священнослужителями. Я это заметил по соц.сетям: в 2014 году, после начала войны на Донбассе, я очень тепло виртуально дружил и общался с несколькими батюшками из Запорожья и Мариуполя. Несколько недель назад, после постов: «на епархию начали серьезно давить» и «на воскресные проповеди стали приходить странные люди с диктофонами», эти священники внезапно удалили свои аккаунты. Для меня это был сигнал – началась вторая волна гонений.

На днях, украинские спецслужбы добрались и до запорожского митрополита Луки, его вызвали в СБУ «на беседу». Молчать он не стал, и обратился к пастве через интернет, рассказав подробности. Спецслужбы интересовали частота его поездок в Россию, что в целом не должно вызывать вопросов в отношении священника церкви Московского патриархата. Спрашивали его о контактах с «подозрительными людьми» и попросили тут же сообщать об этом в СБУ. Подробности церковного раскола спец.службы не интересовали вообще, но Митрополит на всякий случай уточнил, что он присягал предстоятелю УПЦ МП и отказываться от присяги не собирается - «это клятвопреступление». По словам Владыки Луки, во время этой беседы у епархии шел пикет:

Владыка Лука считает, что нужно ждать дальнейших гонений

- Активисты выкрикивали что-то вроде «коммуняцкого попа на гиляку!». В один и тот же день, в СМИ Украины, одновременно появляются публикации, в которых имущество моих родственников приписывается мне. Так же, как и имущество епархии. Думаю, информация была предоставлена органами – ее нет в открытом доступе. Все статьи написаны одним и тем же человеком, только подписи разные.

Владыка Лука прокомментировал свой визит в СБУ.Видео: youtube.com/Запорожская епархия

По мнению Владыки, такие публикации сейчас печатаются по всей Украине, есть единый центр, который отрабатывает «темники». И спецслужбы не дремлют, на следующий день после этого обращения на «беседу» в СБУ отправился уже Владыка Бердянский.

Владыка Лука считает, что нужно ждать дальнейших гонений – «человек вставший на эту дьявольскую стезю уже сам не остановится» и происходящее – наказание за единство УПЦ МП во время недавнего раскола:

- За то, что мы отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви (имеется в виду В.И.Ленин – прим. корр.) на встречу с современным гонителем церкви.

Петру Порошенко стоило бы призадуматься, над сказанным - чтобы не оказаться на воскресном чине Торжества Православия, в списке преданных анафеме рядом с Ивашкой Мазепой.

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