Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Я пoчyвcтвoвал тeплo внyтpи
"На передовых позициях гуманитарного кризиса": Трамп посетит границу С...
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The ...
Посетивший Россию на ЧМ-2018 бельгийский министр планирует стать главой Совета Е...
Главная / Украина

Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины

08 января 2019, 14:55  •  80 • Украина
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что ситуация с православной церковью на Украине указывает на необходимость созыва Всеправославного собора.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа», — сказал митрополит.

Он также выразил надежду на восстановление мира в Украинской православной церкви и устранение «существующего ужасного раскола».

Отдельно Серафим отметил, что признание автокефальности церкви на Украине «создало серьёзную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви».

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
07 января 2019, 16:09
«Жёсткая зависимость и ограничение церковных прав»: на каких условиях Киев получил автокефалию
07 января 2019, 19:24
«Россиян на борту не было»: что известно о крушении судна «Волго-Балт» у берегов Турции
07 января 2019, 19:24
Украинский депутат намерен обратиться в КС для отмены решений Рады по поводу церкви
07 января 2019, 22:39
Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии
07 января 2019, 19:24
На Украине отклонили иск об отмене решения закрыть избирательные участки в России
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
03 января 2019, 14:39
Только двое кандидатов будут реально бороться за пост президента Украины — эксперт
03 января 2019, 20:54
СМИ: СБУ начала расследование попытки захвата власти на Украине
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.