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Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
08 января 2019, 14:55 • 80 • Украина
Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что ситуация с православной церковью на Украине указывает на необходимость созыва Всеправославного собора.
РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа», — сказал митрополит.
Он также выразил надежду на восстановление мира в Украинской православной церкви и устранение «существующего ужасного раскола».
Отдельно Серафим отметил, что признание автокефальности церкви на Украине «создало серьёзную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви».
6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.
Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.
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