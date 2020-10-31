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Митрополит Иларион выступил за полный запрет карикатур, оскорбляющих чувства верующих

31 октября 2020, 23:05  •  80 • Политика
Ответом на трагедии во Франции должен стать полный запрет на публикацию карикатур, оскорбляющих чувства верующих, уверен митрополит Иларион. И ввести такой запрет следовало бы по всему миру.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) уверен, что после трагических событий во Франции совершенно верным решением стал бы запрет на публикацию оскорбляющих чувства верующих карикатур по всему миру. Напомним, в течение нескольких дней французы страдают от террористических атак на фоне публикации оскорбивших пророка Мухаммеда карикатур в издании Charlie Hebdo. Начались атаки после убийства учителя, демонстрировавшего карикатуры.
В эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" священнослужитель напомнил, что опубликованные в издании карикатуры оскорбили чувства миллионов приверженцев ислама по всему миру.
Зачем в этой ситуации защищать право на публикацию таких карикатур? Разве не правильнее было бы сейчас запретить такие карикатуры и во Франции, и во всех других частях света? - продолжил митрополит Волоколамский Иларион.
Президент Франции Эммануэль Макрон не только не стал запрещать публикацию карикатур, но и заявил, что от выпуска скандального журнала Charlie Hebdo отказываться не намерен в принципе. В понимании Макрона, оскорбительные карикатуры, касающиеся веры, - это проявление свободы в стране.
Митрополит Волоколамский Иларион полагает, что Франции необходим закон о защите чувств верующих, подобный тому, что существует в России. Но, к сожалению, в стране выбрали иной путь, "тем самым провоцируя радикально и агрессивно настроенных людей".
Наконец, митрополит Волоколамский Иларион выразил соболезнования и Эммануэлю Макрону, и всему французскому народу, подчеркнув, что присоединяется к словам сочувствия, ранее сказанным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Священнослужитель подчеркнул, что произошедшее во Франции - не межрелигиозный конфликт. Сегодня следует усилить контроль над проповедниками, которые под видом ислама втягивают людей в человеконенавистническую идеологию, подчеркнул владыка.
"Мы должны понимать, что на планете живёт более миллиарда человек, которые не несут ответственности за поступки террористов", - добавил священнослужитель.

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