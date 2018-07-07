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Митрополит Иларион сравнил возможную автокефалию церкви на Украине с расколом 1054 года
07 июля 2018, 21:09 • 73 • Украина
Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что возможное предоставление автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата может иметь серьёзные последствия для всего православного мира.
© РИА Новости
Об этом председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата рассказал ТАСС.
«Если, не дай Бог, произойдёт легитимизация раскола, причём при даровании автокефалии раскольничьим структурам, то трудно даже себе представить, к каким последствиям это может привести для всей семьи православных церквей», — заявил Иларион.
Он отметил, что фактически это будет означать раскол, подобный тому, что случился в 1054 году.
Тогда произошло окончательное разделение христианской церкви на римско-католическую на Западе и православную на Востоке.
Ранее Папа Римский Франциск в ходе встречи с главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом в Ватикане выступил за единство Русской православной церкви.
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