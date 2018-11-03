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Митрополит Иларион рассказал об авторах «заказа по расчленению РПЦ»
03 ноября 2018, 22:09 • 108 • Украина
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей «выполняет заказ из-за океана по расчленению единой Русской православной церкви».
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Также представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что «с канонической точки зрения» УПЦ МП «больше не существует».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал его слова.
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