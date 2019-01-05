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Митрополит Иларион: раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия

05 января 2019, 21:39  •  70 • Украина
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

«К сожалению, это сравнение справедливо... Я думаю, можно было бы отыграть ситуацию назад, если бы константинопольский патриарх остановился», — отметил он.

По словам митрополита, существующий в настоящее время раскол в семье православных церквей (между Украинской православной церковью Московского патриархата и Константинополем, поддерживающим новую структуру — Православную церковь Украины) «может сохраниться на десятилетия или на столетия». 

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Впоследствии украинский лидер Пётр Порошенко наградил его орденом «За заслуги» I степени.

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