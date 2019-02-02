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Митрополит Горийский и Атенский оценил ситуацию с церковью на Украине
02 февраля 2019, 10:09 • 103 • Украина
Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава) оценил церковную ситуацию на Украине, а также действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии ПЦУ.
Reuters
«Моя личная оценка: вопрос является очень сложным и чувствительным для всей православной церкви, и надо к нему подходить с большой осторожностью. Я также думаю, что этот подход как раз включает в себя и необходимость узнать мнения остальных церквей по этому поводу», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
По его словам, у православного, верующего народа Украины «есть право требовать автокефалию для церкви».
«Но это должна быть полнота клириков, полнота архиереев и верующих церкви, и всё это обязательно должно развиваться в каноническом русле, а никак не по-иному», — уточнил митрополит.
Ранее митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил о необходимости проведения всеправославного совещания по «украинскому вопросу».
31 января стало известно, что на Украине официально зарегистрировали новую церковную структуру.
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