Митрополит Епифаний предложил сделать частушку про Бандеру духовным гимном Украины • 54 • Украина

Через двадцать дней украинские автокефалы будут отмечать трехлетие создания церкви, которая стала инструментом религиозного раскола и травли канонической УПЦ МП. По этому поводу митрополит Епифаний предложил сделать частушку про «Батьку Бандеру» церковным гимном.



Он поддержал флешмоб семинаристов Православной церкви Украины с исполнением песни «Отец наш Бандера». «Духовный отец» нации объяснил, что эта патриотическая песня стала популярной, потому что она является внутренним зовом украинцев.



«Так может сразу канонизировать Бандеру, а? Чтоб два раза не вставать», - иронично предлагает блогер Инга Кирюхина.



Не исключено, что ПЦУ воспримет такой совет буквально, учитывая, что подобное богохульство приведет к новому витку раскола православия, поощряемого из-за рубежа. Ведь говорит же митрополит Епифаний о том, что частушка о «батьке Бандере» вызвала негодование у Русской православной церкви. Там сравнили нацистского коллаборанта с убийцей Вараввой, после того, как во Львовской области капелланы также восславили идеолога убийств евреев, русских и поляков.



Так что и церковная «Анти-Россия» строится довольно успешно, о чем как раз говорит в интервью «Радио «Свобода» Епифаний. Он подчеркнул, что песенная инициатива «канонизации» лидера ОУН-УПА принадлежит его землякам.



«Насколько мне известно, это студенты богословского факультета Черновицкого национального университета, мои земляки», – сказал митрополит.



Епифаний не скупился на эпитеты и назвал куплеты о Бандере главной патриотической песней украинцев, которая свидетельствует о желании украинцев «до конца отстаивать свою, Богом данную землю. Это внутренний зов украинцев».



Правда, социологи опровергают пафос главы ПЦУ. Недавний опрос КМИС показал, что воевать за Украину готовы лишь треть граждан, остальные 70% с нетерпением ждут «оккупантов». «Агрессоры, они ж такие. Зайдут, обогреют. Потом начнут строить заводы, метро, бесплатное жилье», - отмечают пользователи соцсетей.



Напомним, что 5 января 2018 года константинопольский Патриарх Варфоломей подписал грамоту об автокефалии ПЦУ. Настоятелю Православной церкви Ураины Епифанию документ вручили 6 января. Тогда Епифаний и Варфоломей совместно провели божественную литургию. Первыми поздравления автокефалам прислали из посольства США, откуда и курировался проект Томоса.



«Мы поздравляем Православную церковь Украины с предоставлением Томоса автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку возможности украинцев молиться по собственному выбору, без внешнего вмешательства», - подчеркнули кураторы.

Через двадцать дней украинские автокефалы будут отмечать трехлетие создания церкви, которая стала инструментом религиозного раскола и травли канонической УПЦ МП. По этому поводу митрополит Епифаний предложил сделать частушку про «Батьку Бандеру» церковным гимном.Он поддержал флешмоб семинаристов Православной церкви Украины с исполнением песни «Отец наш Бандера». «Духовный отец» нации объяснил, что эта патриотическая песня стала популярной, потому что она является внутренним зовом украинцев.«Так может сразу канонизировать Бандеру, а? Чтоб два раза не вставать», - иронично предлагает блогер Инга Кирюхина.Не исключено, что ПЦУ воспримет такой совет буквально, учитывая, что подобное богохульство приведет к новому витку раскола православия, поощряемого из-за рубежа. Ведь говорит же митрополит Епифаний о том, что частушка о «батьке Бандере» вызвала негодование у Русской православной церкви. Там сравнили нацистского коллаборанта с убийцей Вараввой, после того, как во Львовской области капелланы также восславили идеолога убийств евреев, русских и поляков.Так что и церковная «Анти-Россия» строится довольно успешно, о чем как раз говорит в интервью «Радио «Свобода» Епифаний. Он подчеркнул, что песенная инициатива «канонизации» лидера ОУН-УПА принадлежит его землякам.«Насколько мне известно, это студенты богословского факультета Черновицкого национального университета, мои земляки», – сказал митрополит.Епифаний не скупился на эпитеты и назвал куплеты о Бандере главной патриотической песней украинцев, которая свидетельствует о желании украинцев «до конца отстаивать свою, Богом данную землю. Это внутренний зов украинцев».Правда, социологи опровергают пафос главы ПЦУ. Недавний опрос КМИС показал, что воевать за Украину готовы лишь треть граждан, остальные 70% с нетерпением ждут «оккупантов». «Агрессоры, они ж такие. Зайдут, обогреют. Потом начнут строить заводы, метро, бесплатное жилье», - отмечают пользователи соцсетей.Напомним, что 5 января 2018 года константинопольский Патриарх Варфоломей подписал грамоту об автокефалии ПЦУ. Настоятелю Православной церкви Ураины Епифанию документ вручили 6 января. Тогда Епифаний и Варфоломей совместно провели божественную литургию. Первыми поздравления автокефалам прислали из посольства США, откуда и курировался проект Томоса.«Мы поздравляем Православную церковь Украины с предоставлением Томоса автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку возможности украинцев молиться по собственному выбору, без внешнего вмешательства», - подчеркнули кураторы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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