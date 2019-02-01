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Митрополит Чешских земель и Словакии призвал к всеправославному совещанию по Украине

01 февраля 2019, 17:54  •  136 • Украина
Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил о необходимости проведения всеправославного совещания по «украинскому вопросу».
 
© Андрей Стенин РИА Новости
 

Об этом сообщает РИА Новости.

«Позавчера прошло заседание Священного синода православной Церкви Чешских земель и Словакии, и его члены возложили на мои плечи обязанность обратиться к представителям всех поместных православных Церквей с просьбой провести всеправославное совещание по украинскому вопросу», — сказал он.

По его словам, пока не будут тщательно обсуждены события, которые произошли в церковной жизни на Украине, его позиция, касательно поддержки предстоятеля канонической Украинской церкви митрополита Онуфрия останется неизменной.

«Наше отношение к расколу категорическое: ему нет места в церковной жизни. Всякий раскол может быть уврачеван только покаянием и возвращением в каноническую Церковь. Мы это говорим и выходцам из Украины. Если они были причастны к раскольническим организациям в своей стране, мы им объясняем, что такое раскол и что его надо остерегаться», — добавил он.

Ранее на Украине официально зарегистрировали новую церковную структуру.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

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