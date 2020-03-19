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Митрахович: Даже если цена за баррель нефти будет ниже 20 долларов, есть шанс
19 марта 2020, 10:35 • 73 • Политика
Нефть WTI сегодня вечером упала ниже 21 доллара, впервые с 26 февраля 2002 года. Рынок продолжает трясти. Эксперт Станислав Митрахович в эфире Царьграда заверил: игра только начинается, но даже при падении барреля нефти существенно ниже 20 долларов Россия сможет продержаться как минимум полгода. А за полгода может много чего произойти.
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошёл от психологического рубежа. В то же время нефть WTI упала ниже 21 доллара, впервые с 26 февраля 2002-го. Рынок продолжает лихорадить, и влияние, как уже и отмечал Царьград, оказывают два "чёрных лебедя" - это нефтяной кризис и коронавирус, парализовавший немалую часть мира.
О проблеме в эфире программы "Царьград. Главное" с Юрием Пронько говорил эксперт Финуниверситета при правительстве России Станислав Митрахович. Безусловно, не замечать кризис невозможно. Но есть и объективные факты, связанные с тем, что Россия способна выдержать и глобальное падение цен на нефть.
"Даже если нефть будет существенно ниже 20 долларов за баррель, мы сможем продержаться, как минимум, полгода за счёт резервов, пока ещё нервы есть, - полагает эксперт. - Но усложняется ситуация нашей политической реформой. Я думаю, что наша власть всё-таки боится масштабной девальвации с оглядкой на общественные настроения".
Станислав Митрахович не отметает возможности заключения новой сделки ОПЕК+.
"Несмотря на то что это будет выглядеть, как моргание в игре в труса. И я думаю, что за полгода много чего произойдёт, будет много ещё угроз друг другу, - полагает эксперт. - Не исключаю, что спасением станут такие страны, как Венесуэла, Иран - когда совсем всё загнётся, Алжир. Они могут выйти из игры и пока что другим помочь. Но это не значит, что всё быстро восстановится. Это будет просто передышка в той же самой войне на уничтожение".
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