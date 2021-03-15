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Митрахович: Байден продолжит запугивать участников "Северного потока - 2"

15 марта 2021, 05:10  •  95 • Политика
Как считает эксперт Станислав Митрахович, президент США Джо Байдан продолжит запугивать участников "Северного потока - 2", несмотря на конфликт с Германией.
Власти США продолжат запугивать европейские компании, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2". Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Сейчас американский президент Джо Байден оказался в сложном положении. Вашингтон не хочет разрывать отношения с Берлином, который заинтересован в достройке трубопровода. Но американцы все еще считают "Северный поток - 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Митрахович уверен, что Штаты продолжат вводить новые санкции против трубопровода. Но российской стороне осталось проложить всего около 34 километров труб в водах Дании. А судну "Фортуна" вскоре может помочь "Академик Черский".
"Как только "Академик Черский" начнет участвовать в строительстве, станет понятно, что Россия смогла решить вопрос с сертификацией и страховщиками. А до тех пор американская администрация будет изо всех сил стараться запугать всех, кто причастен к проекту", - отметил он.
По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, при помощи санкций против трубопровода Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.
"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт в интервью РИА ФАН.
Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.
"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью телеканалу "360".

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