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Митингующих у здания парламента Грузии окатили водой

21 июня 2019, 03:24  •  57 • В мире
Спецназ применил водомёт для разгона акции в Тбилиси рядом со зданием парламента, сообщают СМИ.
Правоохранители почти полностью разогнали собравшихся вечером 20 июня у здания парламента протестующих. Как сообщают СМИ, спецназ применил против активистов водомёты. Кроме того, как сообщалось, правоохранители использовали для остановки попытки штурма слезоточивый газ, а также стреляли в воздух резиновыми пулями.
При этом, как сообщает RT, стрингер Ruptly пострадал в результате стрельбы: ему в спину попала резиновая пуля.
По информации грузинского Минздрава, в результате протестов у здания правительства пострадало свыше полусотни граждан, некоторых из них госпитализировали.
Телеканал "Рустави" сообщает, что в результате действий правоохранителей, протестующих вытеснили с площади у здания парламента
Ранее с призывом к народу республики не подчиняться требованиям полиции обратился бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили. В ответ на это с критикой в его адрес выступила действующий президент страны Саломе Зурабишвили. "Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения", - написала политик на странице в Facebook.

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