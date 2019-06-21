Митингующих у здания парламента Грузии окатили водой

Правоохранители почти полностью разогнали собравшихся вечером 20 июня у здания парламента протестующих. Как сообщают СМИ, спецназ применил против активистов водомёты. Кроме того, как сообщалось, правоохранители использовали для остановки попытки штурма слезоточивый газ, а также стреляли в воздух резиновыми пулями.

При этом, как сообщает RT, стрингер Ruptly пострадал в результате стрельбы: ему в спину попала резиновая пуля.

По информации грузинского Минздрава, в результате протестов у здания правительства пострадало свыше полусотни граждан, некоторых из них госпитализировали.

Телеканал "Рустави" сообщает, что в результате действий правоохранителей, протестующих вытеснили с площади у здания парламента

Ранее с призывом к народу республики не подчиняться требованиям полиции обратился бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили. В ответ на это с критикой в его адрес выступила действующий президент страны Саломе Зурабишвили. "Пришло время, чтобы государство отреагировало на все нарушения", - написала политик на странице в Facebook.