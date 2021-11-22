Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"

Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента Украины. У здания разворачиваются столкновения, сейчас туда двигаются новые подразделения правоохранителей. Участники протеста выступают с лозунгом "Зеленского в тюрьму".

Рядом с офисом украинского президента Владимира Зеленского разворачиваются стычки между демонстрантами и правоохранителями, сообщает репортёр ТАСС, находящийся в Киеве.

В связи с Днём достоинства и свободы в центре города состоялось шествие, к которому присоединились преимущественно сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко.

После мероприятий в память о жертвах февральского "майдана" 2014 года некоторые группы участников двинулись к офису главы государства с лозунгом "Зеленского в тюрьму".

Ближе к их месту назначения развернулись столкновения с силовиками. Протестующих оттолкнули от ограды рядом с офисом.

В настоящее время туда перебрасывают новые подразделения правоохранителей. Митингующие пока не прекращают попыток прорыва к месту работы украинского лидера.