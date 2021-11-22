Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских согла...
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план З...
Главная / Политика

Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"

22 ноября 2021, 00:20  •  182 • Политика
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента Украины. У здания разворачиваются столкновения, сейчас туда двигаются новые подразделения правоохранителей. Участники протеста выступают с лозунгом "Зеленского в тюрьму".
Рядом с офисом украинского президента Владимира Зеленского разворачиваются стычки между демонстрантами и правоохранителями, сообщает репортёр ТАСС, находящийся в Киеве.
В связи с Днём достоинства и свободы в центре города состоялось шествие, к которому присоединились преимущественно сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко.
После мероприятий в память о жертвах февральского "майдана" 2014 года некоторые группы участников двинулись к офису главы государства с лозунгом "Зеленского в тюрьму".
Ближе к их месту назначения развернулись столкновения с силовиками. Протестующих оттолкнули от ограды рядом с офисом.
В настоящее время туда перебрасывают новые подразделения правоохранителей. Митингующие пока не прекращают попыток прорыва к месту работы украинского лидера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





182
Источник
Похожие новости
21 ноября 2021, 18:30
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыносима"
21 ноября 2021, 22:00
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 минут - источник
21 ноября 2021, 18:30
Шах и мат авиапрому США: русский истребитель Checkmate пошёл в производство
21 ноября 2021, 18:30
В болгарской общине назвали ошибку Радева в заявлении о Крыме
21 ноября 2021, 18:30
Загадочная кнопка - не единственная: Что лежит на столе у Путина - закулисье переговоров
21 ноября 2021, 20:15
Путин готов испытать на себе новую вакцину от коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 13:30
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
16 ноября 2021, 13:00
Кто и зачем убивает детей правящей элиты?
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.