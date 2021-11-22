|
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
22 ноября 2021, 00:20 • 182 • Политика
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента Украины. У здания разворачиваются столкновения, сейчас туда двигаются новые подразделения правоохранителей. Участники протеста выступают с лозунгом "Зеленского в тюрьму".
Рядом с офисом украинского президента Владимира Зеленского разворачиваются стычки между демонстрантами и правоохранителями, сообщает репортёр ТАСС, находящийся в Киеве.
В связи с Днём достоинства и свободы в центре города состоялось шествие, к которому присоединились преимущественно сторонники экс-лидера Незалежной Петра Порошенко.
После мероприятий в память о жертвах февральского "майдана" 2014 года некоторые группы участников двинулись к офису главы государства с лозунгом "Зеленского в тюрьму".
Ближе к их месту назначения развернулись столкновения с силовиками. Протестующих оттолкнули от ограды рядом с офисом.
В настоящее время туда перебрасывают новые подразделения правоохранителей. Митингующие пока не прекращают попыток прорыва к месту работы украинского лидера.
Подпишитесь на нас
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2021, 00:40
|
17 ноября 2021, 13:30
|
16 ноября 2021, 13:00
|
19 ноября 2021, 01:40
|
19 ноября 2021, 09:15
|
18 ноября 2021, 01:10
|
17 ноября 2021, 19:20