Митингующие перекрыли украинско-польскую границу из-за ограничений на ввоз товаров

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КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Несколько десятков человек перекрыли два пункта пропуска на украинско-польской границе в знак протеста против новых изменений в Налоговом кодексе Украины по ограничению беспошлинного ввоза товаров. Об этом сообщили в среду местные СМИ.

"Митингующие перекрыли дорогу к КПП "Шегини - Медика" и "Рава-Русская - Гребенне" на украинско-польской границе", - сообщает интернет издание Zaxid.net.

Протестующие с 11:00 (мск) начали акцию протеста, они ходят по пешеходному переходу в пунктах пропуска. Как анонсировалось ранее, акция продлится примерно до 16:00. В пункте пропуска Шегини - Медика протестующие во избежание столкновений пообещали каждые 30 минут пропускать по 10 автомобилей через границу.

Митингующие выступают против изменений в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу с начала года. Изменениями предусмотрено, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до €150 (в аэропортах - до €1 тыс.) и весом до 50 кг. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если временные рамки не соблюдены и пересечение границы происходит чаще 72 часов, то без пошлины можно ввезти только товар на сумму до €50.