Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв

Координаторы обратились к участникам митинга, попросив их не устраивать провокаций.

Теперь люди возвращаются на ту площадь, откуда начинались сегодня протестные акции. Люди идут по улицам небольшими группами.

Две недели в Белоруссии продолжаются акции протестов. Они были вызваны президентскими выборами, где, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% жителей страны. Народ Белоруссии, выходящий на митинги, утверждает, что выбирал президентом Тихановскую.

Для разгона протестующие в первые дни силовики применяли резиновые пули, водомёты, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позднее стали массово задерживать людей. Сообщалось о гибели в ходе акций трёх активистов.