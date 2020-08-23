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Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв

23 августа 2020, 23:30  •  228 • Политика
Митингующие в Минске дошли до президентского дворца, где находился Александр Лукашенко. И развернулись, услышав призыв.
Координаторы обратились к участникам митинга, попросив их не устраивать провокаций.
Теперь люди возвращаются на ту площадь, откуда начинались сегодня протестные акции. Люди идут по улицам небольшими группами.
Две недели в Белоруссии продолжаются акции протестов. Они были вызваны президентскими выборами, где, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% жителей страны. Народ Белоруссии, выходящий на митинги, утверждает, что выбирал президентом Тихановскую.
Для разгона протестующие в первые дни силовики применяли резиновые пули, водомёты, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позднее стали массово задерживать людей. Сообщалось о гибели в ходе акций трёх активистов.

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