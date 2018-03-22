Митинги в поддержку и против Савченко проходят у здания Рады

Митинги в поддержку и против депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко проходят возле здания парламента в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Как отмечается, некоторые пришли с транспарантами «Савченко — позор нашей страны», в то время как другие — с плакатами «Надежда есть» и «Надежда — надежда Украины».

Ранее стало известно, что регламентный комитет Рады одобрил представления генпрокурора Украины Юрия Луценко в отношении Савченко.

22 марта депутаты рассматривают вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, её аресте и привлечении к уголовной ответственности.

По информации издания, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже вынес на повестку дня соответствующее голосование.