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Митинги в поддержку и против Савченко проходят у здания Рады

22 марта 2018, 14:39  •  93 • Украина
Митинги в поддержку и против депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко проходят возле здания парламента в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
 
Архивное фото globallookpress.com © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
 

Как отмечается, некоторые пришли с транспарантами «Савченко — позор нашей страны», в то время как другие — с плакатами «Надежда есть» и «Надежда — надежда Украины».

Ранее стало известно, что регламентный комитет Рады одобрил представления генпрокурора Украины Юрия Луценко в отношении Савченко.

22 марта депутаты рассматривают вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко, её аресте и привлечении к уголовной ответственности.

По информации издания, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже вынес на повестку дня соответствующее голосование. 

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