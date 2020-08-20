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Митинги в Белоруссии: какая история скрывается за "Женщинами в белом"

20 августа 2020, 18:25  •  62 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Это концепция, уже проверенная на примере других стран
Митинги в Белоруссии перестают быть мирными – провокаторы нацеливают людей на насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, провоцируя последних на ответные действия.
Тем не менее, для продолжения беспорядков в долговременной перспективе нужно вызывать у общественных масс другие эмоции. "Женщины в белом" в Белоруссии – концепция, испытываемая годами в других странах. Хрупкие женщины с цветами в руках, которые выступают якобы против жестокости правоохранительных органов – это узнаваемый почерк политтехнологов, работавших в Латинской Америке. Конечно, жительницы Белоруссии, посещающие митинги – не агенты США, но тесно с ними связаны.
Похожие митинги проходили в суданском Хартуме, где женщина в белом по имени Алаа Салах в итоге стала главным символом суданской революции. Интервью с ее участием можно прочитать на страницах Федерального агентства новостей (ФАН).
Подобный белорусскому случай был в 2003 году на Кубе. Организация женщин-диссидентов под названием Damas de Blanco, выступающих за смену кубинской власти, устраивала молчаливые демонстрации с шествием по городу. Все участницы были полностью одеты в белое и неизменно несли в руках букет цветов. Митингующие, конечно, вызвали особую симпатию у США, которые спонсировали приобретение этих букетов.
Такие шествия (уже в других странах и против другой власти) организовывали не единожды – Венесуэла и Никарагуа тоже знамениты своими женщинами в белом, которые протягивали цветы сотрудникам сил безопасности. И везде появлялись представители США, выражающие симпатию и поддержку митингующим.
Подводя итог, отметим, что протесты женщин в белых одеяниях всегда происходили лишь там, где местная власть не устраивала США. Главный прием – хрупкая женщина с цветами против силовиков, у которых в руках, конечно, оружие. Завершающий элемент – фотографии и видео правоохранителей и военных, которые выбрасывают свою форму и отказываются "служить режиму". Все это повторяется из раза в раз. Именно это мы сейчас и наблюдаем в Белоруссии.
На толпу это, конечно, влияет безотказно – кто не захочет вступиться за храбрых девушек? Тем более, что человек в толпе легко поддается всеобщему настроению.
Скорее всего, в какой-то момент в Вашингтоне устали наблюдать за тем, как президент Белоруссии пытается лавировать между Россией и Америкой. Такая двойственность политики не входит в желаемое для них поведение властей Белоруссии. Радикальные меры, на которые решилась Америка, не только способствуют смене власти в стране на более лояльную, но и затрагивают главного политического оппонента – Россию.

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