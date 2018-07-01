Митинги Навального против увеличения размера пенсий для пенсионеров провалились

В середине июня блогер Алексей Навальный призвал через соцсети своих сторонников поддерждать митинги против увеличения размера пенсий для пенсионеров. Митинги были заявлены в большинстве крупных городов России. Навальный выбрал день - 1 июля, день матча сборной России против испанцев в 1/8 Чемпионата мира. Правда, еще накануне стало известно, что сам блогер в митинге участия не примет - 30 июня он вылетел вместе с семьей в Венгрию. За развитием событий Алексей Навальный наблюдал из Будапешта.

В итоге, как и прогнозировали многие политологи, в большинстве городов акции протеста против увеличения размера пенсий для пенсионеров даже не смогли собрать заявленного количества участников. А кое где их и вовсе пришлось отменять. Ближе к вечеру из информации, поступающей со всей страны, начинает складывается картинка.

На митинг в Смоленске собрались не больше 25 человек

Владимир (население - 350 тысяч человек) - на согласованный митинг пришли не более 200 местных жителей. Столько же, всего 200, - в Липецке (510 тысяч жителей), Томске (573 тысячи жителей), Белгороде (390 тысяч жителей). В Новокузнецке, где живут 550 тысяч человек, митинг Навального не смог собрать даже сотни участников. При том, что в каждом из этих городов организаторы заявляли при согласовании с местными властями, что к утвержденным площадкам придут от полутора до двух тысяч человек. Увы.

Примерно такая же картина и в других крупных российских городах.

Митинг в Улан-Уде

Наибольшее количество участников митинга зафиксировано в Омске. Сторонники Навального в соцсетях говорят о 3 тысячах пришедших. МВД - об 1 тысячи. Но судя по картинке, снятой с воздуха, официальная информация явно ближе к реальной картине.

Отметим, что параллельно в первое воскресенье июля аналогичные митинги во многих городах проводили и местные ячейки КПРФ.