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Митинг «Закон и справедливость» оказался не для всех

16 июня 2019, 20:54  •  41 • В России

Июнь. Воскресенье. Полдень. Москва. Задник митинговой сцены на проспекте Сахарова украшал огромный баннер «Я/мы Иван Голунов». В целом бессмысленный, потому что репортера Голунова (подозревавшегося в распространении наркотиков, но оправданного за отсутствием доказательств) давным-давно отпустили. Осадочек, правда, остался. Вот ему, осадочку, и было посвящено воскресное мероприятие, организованное Союзами журналистов России и Москвы.

Правда, быстро стало понятно, что заявленных 20 тысяч участников митинг не наберет. По данным полиции, через площадь прошло 1600 человек. Журналист, не самая массовая профессия в стране, а тема митинга касалась сугубо-профессиональных проблем. Хотя, вскользь и заявлялось ораторами, что «нужно пересмотреть все дела по 228 «наркотической статье», но в это не верили и сами говорящие.

Я встретил в толпе коллегу, продюсера «Вестей» Ольгу Курлаеву - она писала в соцсетях, что придет на митинг из солидарности. И пришла. И, например, рассказала, как делала расследование по нелегальному золотому рынку. Настоящее, не «по материалам сети интернет». С контрольной закупкой у жуликов пломб и ярлычков и средств для осветления поддельного золотого сплава:

- Дело было 26 декабря, брали нас жестко с автоматами. Уже думали, как будут трясти незадачливых коммерсантов на новогодние подарки близким... а мы лежим под стволами и ржем! А через месяц мы опять приехали на контрольную закупку, и опять задержание, опять тот же самый посредник - бизнес работает, как часы.

Фотограф «Комсомолки» замечает:

- Мы знали, конечно, про многое, но что вот так... Зачем ты нас расстроила?

Вопрос был риторический. Ему и был посвящен митинг.

Помянули сидящих в тюрьмах журналистов. Вспомнили корреспондента «России Сегодня» Кирилла Вышинского, сидящего вообще непонятно за что в тюрьме на Украине...

Митинг закончился раньше, чем планировали. И ораторы кончились, и народа становилось все меньше. Один из либеральных журналистов, «личный фотограф Навального» известный своим умением превратить 20 митингующих в безбрежное народное море, цинично посмеялся над этим мероприятием. А заодно, и над всеми пришедшими на проспект Сахарова. Смеялся и не понимал, что внезапно эти пришедшие оказались порядочнее либеральной прессы и бросились заступаться за Ивана Голунова не обращая внимания на его политические взгляды. Либералы четко сказали: «Вы-чужие, и ваши мученики, вроде Вышинского, нас не касаются». Это запомнили. Хороший урок, без обид.

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